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The Spike - Volleyball Story (Мод, Много денег)

The Spike - Volleyball Story (Мод, Много денег) 4.3.1

Один из лучших продуктов в жанре волейбольных игр
487
145
Скачать (200 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
DAERISOFT
Версия:
4.3.1
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
id приложения:
com.daerisoft.thespikerm
Русский язык:
Есть
Лайков:
487
Комментарии:
24
Просмотров:
394 486

The Spike Volleyball Story — это захватывающий спортивный симулятор, который переносит игроков в мир профессионального волейбола. Благодаря качественной графике и аутентичной озвучке, игра создает непревзойденную атмосферу напряженных и эмоциональных соревнований, позволяя игрокам полностью погрузиться в процесс и испытать все азартные моменты матчей.


В The Spike Volleyball Story вы не только участвуете в турнирах и матчах, но и взаимодействуете с различными членами вашей команды. Каждый персонаж уникален, обладает собственными характеристиками и характером, что напрямую влияет на стиль игры команды. Это добавляет глубины стратегическому планированию матчей, так как игрокам необходимо учитывать личные качества и навыки каждого игрока для достижения лучшего результата.


Игра предоставляет широкие возможности для развития и кастомизации. Вы можете тренировать и улучшать навыки своих игроков, оптимизировать их позиции на поле и разрабатывать уникальные тактики для каждого соперника. В дополнение, интерактивный сюжетный режим позволяет игрокам узнать более подробную информацию о жизни и мотивациях членов команды, что делает игру не только спортивным симулятором, но и увлекательной историей.


Скриншоты

Информация о модах

Большое количество валюты

 Теги темы: Много денег

Скачать The Spike - Volleyball Story (Мод, Много денег) 4.3.1 взлом

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Скачать The Spike - Volleyball Story (Мод, Много денег) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о The Spike - Volleyball Story (Мод, Много денег)


Комментарии (24)
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vinir
vinir 26 марта 2024 16:19
Когда выйдет обновлённая версия? А то захожу и на страницу с обновой перекидывает
0
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Гость Максим
Гость Максим 7 марта 2024 20:18
Меня забанили спасибо
-1
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Савелий
Савелий 8 января 2024 18:28
Ктот знает как купить персонажей
0
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Кирилл
Кирилл 3 октября 2023 13:15
Я не понимаю что вводить в меню на китайском объясните пожалуйста
0
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NoName
NoName 24 июля 2023 09:58
Разработчики я нашёл проблему в моде. Когда я покупаю персонажей именно с золотом потому что так они выпадают я думаю вы понимаете как я захожу в управления игроками и меня сразу же банит. Если это возможно можете исправить пожалуйста.
+8
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Dimon
Dimon 24 июля 2023 06:13
На версии 3.1.0 антибан есть?
0
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Взлом
Взлом 1 июня 2023 17:13
Что делать не могу запустить вызов для супер звёзд пропадает кнопка начать, помогите пожалуйста
-10
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Hacer
Hacer 21 мая 2023 18:09
D9, вот когда он появляется синий значок и пропадет и видишь что мячи списались ты должен золото купить не важно сколько
+4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 17 апреля 2023 15:52
coldyz, Добрый день, возможно в будущем появится такая возможность. Просто востребованность более старых версий не высока :(
+3
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coldyz
coldyz 16 апреля 2023 15:29
дорогие разработчики сайта, дайте возможность скачивать более старые версии, на новой версии нет бага с покупкой персонажей
+2
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