Меч слияния - праздный кузнец (Мод, Много денег) 2.0.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Версия:
2.0.5
Категория:
Обновлено:
Вчера, 11:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 291
Меч слияния - праздный кузнец (Мод, Много денег) - В этой казуальной игре вы сможете опробовать себя в роли продвинутого кузнеца. Создавайте разные виды оружия для своей армии и побеждайте всех противников. Нас не интересуют внешние вопросы. Нам всегда нужно много работать и совершенствовать свои навыки. А также уровень качества производимой продукции. А для этого необходимо объединить идентичные экземпляры, чтобы получить меч, но с серьезным увеличением возможностей и характеристик. Любителям механики обязательно стоит попробовать эту игру.
Информация о модах
Много золотых монет и бриллиантов.
Скачать Меч слияния - праздный кузнец (Мод, Много денег) 2.0.5 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство