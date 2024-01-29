Меч слияния - праздный кузнец (Мод, Много денег) - В этой казуальной игре вы сможете опробовать себя в роли продвинутого кузнеца. Создавайте разные виды оружия для своей армии и побеждайте всех противников. Нас не интересуют внешние вопросы. Нам всегда нужно много работать и совершенствовать свои навыки. А также уровень качества производимой продукции. А для этого необходимо объединить идентичные экземпляры, чтобы получить меч, но с серьезным увеличением возможностей и характеристик. Любителям механики обязательно стоит попробовать эту игру.