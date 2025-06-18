Tap Tap Dig - Idle Clicker Game (Мод, Много денег) 2.2.3
Tap Tap Dig: Idle Clicker Game - это увлекательная игра, которая подойдет для тех, кто увлекается исследованием подземных миров и собиранием драгоценных ресурсов. В этой игре вы отправитесь в захватывающее приключение, исследуя глубины подземелий и ища сокровища.
Игра начинается с вашего путешествия в глубокий подземный мир, где вас ждут множество увлекательных задач и приключений. Вам предстоит искать алмазные рудники и золото, а также обнаруживать различные сокровища и секреты, скрытые внутри земли. Однако вы не будете одиноки в своем приключении. Вы сможете заручиться помощью друзей и союзников, которые помогут вам в добыче ресурсов и развитии вашего подземного царства.
Tap Tap Dig: Idle Clicker Game предоставляет игрокам возможность провести время в увлекательном и расслабляющем игровом мире, где каждый клик приближает вас к новым открытиям и богатствам. Если вы любите игры с элементами исследования и добычи ресурсов, эта игра точно стоит вашего внимания.
1. Увеличьте количество бриллиантов
2. Увеличьте количество окаменелостей
4. Навык мгновенно приобретает максимальный уровень после разблокировки
6. Нет умения CD
7. Навыки складываются / возможна мультиактивация 11. Повышение уровня помощника (1) дает 100 LVL
11. Стоимость повышения уровня помощника(1) дает 100 латов
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