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Tap Tap Dig - Idle Clicker Game (Мод, Много денег)

Tap Tap Dig - Idle Clicker Game (Мод, Много денег) 2.2.3

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Версия:
2.2.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Iron Horse Games LLC
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 696
Скриншоты
Описание

Tap Tap Dig: Idle Clicker Game - это увлекательная игра, которая подойдет для тех, кто увлекается исследованием подземных миров и собиранием драгоценных ресурсов. В этой игре вы отправитесь в захватывающее приключение, исследуя глубины подземелий и ища сокровища.


Игра начинается с вашего путешествия в глубокий подземный мир, где вас ждут множество увлекательных задач и приключений. Вам предстоит искать алмазные рудники и золото, а также обнаруживать различные сокровища и секреты, скрытые внутри земли. Однако вы не будете одиноки в своем приключении. Вы сможете заручиться помощью друзей и союзников, которые помогут вам в добыче ресурсов и развитии вашего подземного царства.


Tap Tap Dig: Idle Clicker Game предоставляет игрокам возможность провести время в увлекательном и расслабляющем игровом мире, где каждый клик приближает вас к новым открытиям и богатствам. Если вы любите игры с элементами исследования и добычи ресурсов, эта игра точно стоит вашего внимания.



Информация о модах

1. Увеличьте количество бриллиантов

2. Увеличьте количество окаменелостей

4. Навык мгновенно приобретает максимальный уровень после разблокировки

6. Нет умения CD

7. Навыки складываются / возможна мультиактивация 11. Повышение уровня помощника (1) дает 100 LVL

11. Стоимость повышения уровня помощника(1) дает 100 латов

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 Теги темы: Много денег

Скачать Tap Tap Dig - Idle Clicker Game (Мод, Много денег) v2.2.3 MOD APK

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Скачать Tap Tap Dig - Idle Clicker Game (Мод, Много денег) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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