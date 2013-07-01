Получите полный опыт с различными вариантами контента, которые понравятся вашим поклонникам. Для тех, кто любит гоночные игры и не удовлетворен только первыми двумя играми Demolition Derby, мы предлагаем уникальный соревновательный подход с Mega Derby и Mega Demolition Derby 2. С этими совершенно новыми соревновательными играми мы иметь возможность разрабатывать контент, который вы не можете найти больше нигде. Динамичная игра, в которой вы будете гоняться на время и каждый раз побеждать. Улицы заполнены потрясающими транспортными средствами, и все это положено на музыку таких исполнителей, как Korn и Daft Punk, которые также предоставили несколько оригинальных треков для этой игры!





Нет ничего лучше, чем иметь хорошую гоночную игру, разработанную с нуля. Мы даем игрокам то, что они хотят, в виде приятного игрового процесса, качественной графики и большего количества контента, чем в любой другой игре на рынке — на самом деле, это наша седьмая игра! Мы также не слишком ограничиваем наших игроков — мы хотим, чтобы у них была свобода экспериментировать со своими творениями и делиться ими с нами. Итак, мы предлагаем гоночную игру, созданную специально для вас.





Наслаждайтесь победой в мире взрывающихся машин! Или соревнуйтесь с друзьями! Что бы вы ни выбрали, наши игры доставят вам незабываемые впечатления.



