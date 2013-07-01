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Demolition Derby 2 (Мод, Много денег)

Demolition Derby 2 (Мод, Много денег) 1.7.13

50
6
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Версия:
1.7.13
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Beer Money Games!
Категория:
Гонки / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 839

Получите полный опыт с различными вариантами контента, которые понравятся вашим поклонникам. Для тех, кто любит гоночные игры и не удовлетворен только первыми двумя играми Demolition Derby, мы предлагаем уникальный соревновательный подход с Mega Derby и Mega Demolition Derby 2. С этими совершенно новыми соревновательными играми мы иметь возможность разрабатывать контент, который вы не можете найти больше нигде. Динамичная игра, в которой вы будете гоняться на время и каждый раз побеждать. Улицы заполнены потрясающими транспортными средствами, и все это положено на музыку таких исполнителей, как Korn и Daft Punk, которые также предоставили несколько оригинальных треков для этой игры!


Нет ничего лучше, чем иметь хорошую гоночную игру, разработанную с нуля. Мы даем игрокам то, что они хотят, в виде приятного игрового процесса, качественной графики и большего количества контента, чем в любой другой игре на рынке — на самом деле, это наша седьмая игра! Мы также не слишком ограничиваем наших игроков — мы хотим, чтобы у них была свобода экспериментировать со своими творениями и делиться ими с нами. Итак, мы предлагаем гоночную игру, созданную специально для вас.


Наслаждайтесь победой в мире взрывающихся машин! Или соревнуйтесь с друзьями! Что бы вы ни выбрали, наши игры доставят вам незабываемые впечатления.



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Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Demolition Derby 2 (Мод, Много денег) 1.7.13 взлом

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Скачать Demolition Derby 2 (Мод, Много денег) 121 Мб Ссылка 2 121 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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