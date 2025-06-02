android-1.ru / Игры / Спортивные / Modern Bus Simulator Games 3D
Modern Bus Simulator Games 3D

Modern Bus Simulator Games 3D 1.0

Вези пассажиров, паркуй как профи и проверь себя за рулём настоящего автобуса
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dark Games Studio
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 15:21
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 640 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Modern Bus Simulator Games 3D — это реалистичный симулятор автобусного вождения, где ты управляешь разными маршрутами: от оживлённых городских улиц до бездорожья и скоростных трасс. Каждые 5 минут — новое задание, остановка, поворот, парковка или неожиданный манёвр. Нужно не просто ехать — нужно вести пассажиров аккуратно, вовремя и с мастерством. Плавное рулевое управление, смена камер, точная физика — всё работает на погружение.


Внутри — разнообразие миссий: междугородние перевозки, испытания на время, экстремальные маршруты и сложные парковки. У каждого автобуса — своя кабина, своя динамика и характер. Выбирай модель, проходи задания, открывай новые карты и улучшай свои навыки. Это не гонка, а вдумчивый драйв для тех, кто любит дороги и точность, а не шум и суету. Заходи, включай зажигание — и покажи, кто здесь лучший водитель маршрута.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Modern Bus Simulator Games 3D v1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Modern Bus Simulator Games 3D 640 Мб Ссылка 2 640 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Real BMX Racer Cycle Simulator
Real BMX Racer Cycle Simulator
Version: 1.0
Drift & Park
Drift & Park
Version: 0.1
World Cricket Champions League (Мод Меню)
World Cricket Champions League (Мод Меню)
Version: 1.3.0.4
iBasketball Manager 22 (Мод, Unlocked)
iBasketball Manager 22 (Мод, Unlocked)
Version: 1.5.2.1
8 Ball Clash - Billiards (Мод меню)
8 Ball Clash - Billiards (Мод меню)
Version: 1.0.24.1
Dunk City Dynasty
Dunk City Dynasty
Version: 1.0.228323
Football Goalie Wars Online (Мод, Unlocked)
Football Goalie Wars Online (Мод, Unlocked)
Version: 1.0
Unmatched EGO - Soccer Action (Мод, Много денег)
Unmatched EGO - Soccer Action (Мод, Много денег)
Version: 1.45

Отзывы о Modern Bus Simulator Games 3D


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив