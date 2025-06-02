Modern Bus Simulator Games 3D 1.0
Вези пассажиров, паркуй как профи и проверь себя за рулём настоящего автобуса
Modern Bus Simulator Games 3D — это реалистичный симулятор автобусного вождения, где ты управляешь разными маршрутами: от оживлённых городских улиц до бездорожья и скоростных трасс. Каждые 5 минут — новое задание, остановка, поворот, парковка или неожиданный манёвр. Нужно не просто ехать — нужно вести пассажиров аккуратно, вовремя и с мастерством. Плавное рулевое управление, смена камер, точная физика — всё работает на погружение.
Внутри — разнообразие миссий: междугородние перевозки, испытания на время, экстремальные маршруты и сложные парковки. У каждого автобуса — своя кабина, своя динамика и характер. Выбирай модель, проходи задания, открывай новые карты и улучшай свои навыки. Это не гонка, а вдумчивый драйв для тех, кто любит дороги и точность, а не шум и суету. Заходи, включай зажигание — и покажи, кто здесь лучший водитель маршрута.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.