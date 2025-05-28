Описание

World Cricket Champions League — это спортивный симулятор, посвящённый одному из самых популярных видов спорта в мире — крикету. Игрокам предлагается принять участие в матчах престижной Лиги чемпионов, соревнуясь с сильнейшими командами со всего мира.





Игра предлагает аутентичную атмосферу крикета, улучшенную графику и продуманную механику, включая разнообразные режимы, тренировочные функции и настройки состава. Игроки могут улучшать свои навыки, разрабатывать стратегию и соревноваться за чемпионский титул, открывая новое снаряжение и возможности по мере продвижения.