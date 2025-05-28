World Cricket Champions League (Мод Меню) 1.3.0.4
World Cricket Champions League — это спортивный симулятор, посвящённый одному из самых популярных видов спорта в мире — крикету. Игрокам предлагается принять участие в матчах престижной Лиги чемпионов, соревнуясь с сильнейшими командами со всего мира.
Игра предлагает аутентичную атмосферу крикета, улучшенную графику и продуманную механику, включая разнообразные режимы, тренировочные функции и настройки состава. Игроки могут улучшать свои навыки, разрабатывать стратегию и соревноваться за чемпионский титул, открывая новое снаряжение и возможности по мере продвижения.
Меню модов
Всегда Шесть
Всегда снаружи
Всегда нет мяча
Никогда нет мяча
Всегда широкий мяч
Никогда не широкий мяч
Скорость мяча [0x – 500x]
Мяч Свинг [0x – 50x]
Тупые игроки
Примечание : только для устройств arm64.
Скачать World Cricket Champions League (Мод Меню) v1.3.0.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.