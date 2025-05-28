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World Cricket Champions League (Мод Меню)

World Cricket Champions League (Мод Меню) 1.3.0.4

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Версия:
1.3.0.4
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
7Seas Entertainment Limited
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 13:52
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

World Cricket Champions League — это спортивный симулятор, посвящённый одному из самых популярных видов спорта в мире — крикету. Игрокам предлагается принять участие в матчах престижной Лиги чемпионов, соревнуясь с сильнейшими командами со всего мира.


Игра предлагает аутентичную атмосферу крикета, улучшенную графику и продуманную механику, включая разнообразные режимы, тренировочные функции и настройки состава. Игроки могут улучшать свои навыки, разрабатывать стратегию и соревноваться за чемпионский титул, открывая новое снаряжение и возможности по мере продвижения.


Информация о модах

Меню модов

Всегда Шесть

Всегда снаружи

Всегда нет мяча

Никогда нет мяча

Всегда широкий мяч

Никогда не широкий мяч

Скорость мяча [0x – 500x]

Мяч Свинг [0x – 50x]

Тупые игроки


Примечание : только для устройств arm64.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать World Cricket Champions League (Мод Меню) v1.3.0.4 MOD APK

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Скачать World Cricket Champions League (Мод Меню) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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