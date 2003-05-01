Описание

SEASON 24 - Football Manager приглашает вас принять вызов и стать лучшим футбольным менеджером! С более чем 10 миллионами игроков по всему миру, эта серия зарекомендовала себя как лидер жанра футбольных симуляторов. Новый сезон 2024 года предлагает ещё больше возможностей для управления клубом, тренировок и поиска талантов.





Возьмите на себя роли тренера, спортивного директора и менеджера клуба. Соберите идеальную команду, развивайте молодые таланты и приведите свой клуб на вершину мирового футбола. SEASON 24 — это не просто игра, а шанс испытать свои лидерские и стратегические навыки в конкурентном мире футбольного менеджмента. Готовы ли вы к победам? Начните свой сезон уже сегодня!