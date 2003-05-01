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SEASON 24 - Football Manager (Мод меню)

SEASON 24 - Football Manager (Мод меню) 6.2.9

Постройте свою футбольную империю в новом сезоне
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Версия:
6.2.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Awesome Prototype - Football Manager Game Creators
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 274 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
180
Скриншоты
Описание

SEASON 24 - Football Manager приглашает вас принять вызов и стать лучшим футбольным менеджером! С более чем 10 миллионами игроков по всему миру, эта серия зарекомендовала себя как лидер жанра футбольных симуляторов. Новый сезон 2024 года предлагает ещё больше возможностей для управления клубом, тренировок и поиска талантов.


Возьмите на себя роли тренера, спортивного директора и менеджера клуба. Соберите идеальную команду, развивайте молодые таланты и приведите свой клуб на вершину мирового футбола. SEASON 24 — это не просто игра, а шанс испытать свои лидерские и стратегические навыки в конкурентном мире футбольного менеджмента. Готовы ли вы к победам? Начните свой сезон уже сегодня!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

Скачать SEASON 24 - Football Manager (Мод меню) v6.2.9 MOD APK

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Скачать SEASON 24 - Football Manager (Мод меню) 274 Мб Ссылка 2 274 Мб

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