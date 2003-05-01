SEASON 24 - Football Manager (Мод меню) 6.2.9
Постройте свою футбольную империю в новом сезоне
Версия:
6.2.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Awesome Prototype - Football Manager Game Creators
Категория:
Обновлено:
Вчера, 12:11
Возраст:
Требуется места:
≈ 274 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
180
Описание
SEASON 24 - Football Manager приглашает вас принять вызов и стать лучшим футбольным менеджером! С более чем 10 миллионами игроков по всему миру, эта серия зарекомендовала себя как лидер жанра футбольных симуляторов. Новый сезон 2024 года предлагает ещё больше возможностей для управления клубом, тренировок и поиска талантов.
Возьмите на себя роли тренера, спортивного директора и менеджера клуба. Соберите идеальную команду, развивайте молодые таланты и приведите свой клуб на вершину мирового футбола. SEASON 24 — это не просто игра, а шанс испытать свои лидерские и стратегические навыки в конкурентном мире футбольного менеджмента. Готовы ли вы к победам? Начните свой сезон уже сегодня!
Информация о модах
- Меню Мод
- Скорость игры
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