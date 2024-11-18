Weekend Warriors MMA (Мод, Unlocked) 1.220.64
Станьте легендой MMA: от бойца до промоутера
Версия:
1.220.64
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MDickie
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
Weekend Warriors MMA переносит вас в захватывающий мир смешанных единоборств, используя движок популярной мобильной игры о рестлинге. С более чем 300 бойцами в 5 промоушенах и весовых категориях, вы можете выбрать свою роль: от карьеры бойца, поднимающегося по рейтинговой лестнице, до управления боями в уникальном режиме "Промоутер".
Обновлённая система управления, специально адаптированная для MMA, позволяет вам использовать стратегическое мышление наряду с физическими навыками. Каждый бой становится игрой в человеческие шахматы, где каждый ход имеет значение. Weekend Warriors MMA предлагает захватывающее погружение в спорт, где победа зависит от ума, тела и вашей стратегии.
Информация о модах
Разблокированы все DLC
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