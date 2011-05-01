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World Cricket Championship 2 (Мод, много монет)

World Cricket Championship 2 5.3.2

Много денегВстроенный кэш
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Версия:
5.3.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Nextwave Multimedia
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 610 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 444
Скриншоты
Описание

Крикет — это всемирно известный вид спорта, который объединяет физическую активность, стратегическое мышление и точные рефлексы. В то время как в Европе и некоторых других регионах он чрезвычайно популярен, для многих азиатских стран крикет не имеет такой большой популярности. Тем не менее, его популярность растет, и многие известные издатели игр создают крикет-симуляторы как для ПК, так и для мобильных платформ, что способствует дальнейшему распространению этого захватывающего спорта.


Одной из таких игр является World Cricket Championship 2 (WCC2), разработанная компанией Nextwave Multimedia. Это новое поколение мобильных игр о крикете, которое нашло отклик у игроков по всему миру. WCC2 предлагает реалистичный опыт игры в крикет, сочетающий в себе инновационные элементы и классические правила, что делает его привлекательным для любителей спорта.


Игра World Cricket Championship 2 предоставляет игрокам возможность погрузиться в мир профессионального крикета, управляя командами, участвуя в турнирах и оттачивая свои навыки. Благодаря высокому качеству графики, разнообразию игровых режимов и интуитивно понятному управлению, WCC2 стала одной из самых впечатляющих и популярных игр в жанре мобильного крикета.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать World Cricket Championship 2 (Мод, много монет) v5.3.2 MOD APK

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