Head Soccer (Мод, Много денег) 6.23.1
Head Soccer - Простота управления делает эту игру доступной даже для новичков в мире футбольных симуляторов, но глубина игрового процесса позволяет ветеранам также получать удовольствие от нее.
С каждым уровнем противники становятся все более и более опытными, привнося дополнительный вызов. Однако с ростом вашего опыта и умений, вы будете разблокировать новые способности и улучшения для вашего персонажа, что поможет вам справляться с любыми вызовами. Графика в игре яркая и мультяшная, что делает ее приятной для глаз. Звуковое сопровождение динамичное и действительно добавляет атмосферы на футбольное поле.
"Head Soccer" также предлагает многопользовательский режим, в котором вы можете сразиться с друзьями или игроками со всего мира. Соревнуйтесь за место в глобальных рейтингах и докажите, что вы — лучший футбольный игрок в "Head Soccer"!
Разблокированы все режимы
Неограниченное количество золотых монет
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.