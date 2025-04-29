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Head Soccer (Мод, Много денег)

Head Soccer (Мод, Много денег) 6.23.1

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Версия:
6.23.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
D&D Dream
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 17:44
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 141 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 209
Скриншоты
Описание

Head Soccer - Простота управления делает эту игру доступной даже для новичков в мире футбольных симуляторов, но глубина игрового процесса позволяет ветеранам также получать удовольствие от нее.


С каждым уровнем противники становятся все более и более опытными, привнося дополнительный вызов. Однако с ростом вашего опыта и умений, вы будете разблокировать новые способности и улучшения для вашего персонажа, что поможет вам справляться с любыми вызовами. Графика в игре яркая и мультяшная, что делает ее приятной для глаз. Звуковое сопровождение динамичное и действительно добавляет атмосферы на футбольное поле.


"Head Soccer" также предлагает многопользовательский режим, в котором вы можете сразиться с друзьями или игроками со всего мира. Соревнуйтесь за место в глобальных рейтингах и докажите, что вы — лучший футбольный игрок в "Head Soccer"!


Информация о модах

Разблокированы все режимы

Неограниченное количество золотых монет

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Футбольные игры
Футбольные игры
 Теги темы: Много денег

Скачать Head Soccer (Мод, Много денег) v6.23.1 MOD APK

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Скачать Head Soccer (Мод, Много денег) 141 Мб Ссылка 2 141 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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