Описание

Хит и нокдаун (Мод, много денег) - Весёлая и спортивная игра на Android, выбирай красивый мячик и кидай его в тарелки, банки, твоя задача сбить как можно больше баночек. После попадания точно в цель, предмет взрывается или падает, проходи уровни, повышай сложность прохождения заданий. Два режима: ограниченное количество мячей, мало времени на завершение этапа. Возможно играть с друзьями через мультиплеер, сбей больше предметов и победи. Отличная графика и удобное управление игровым процессом, поддерживается больше 16 языков + Русский.

Аккуратнее, вам будут мешать проходить многие этапы.