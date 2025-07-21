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Хит и нокдаун (Мод, много денег)

Хит и нокдаун (Мод, много денег) v1.4.8

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Версия:
1.4.8
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
mobirix
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 16:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 430
Описание

Хит и нокдаун (Мод, много денег) - Весёлая и спортивная игра на Android, выбирай красивый мячик и кидай его в тарелки, банки, твоя задача сбить как можно больше баночек. После попадания точно в цель, предмет взрывается или падает, проходи уровни, повышай сложность прохождения заданий. Два режима: ограниченное количество мячей, мало времени на завершение этапа. Возможно играть с друзьями через мультиплеер, сбей больше предметов и победи. Отличная графика и удобное управление игровым процессом, поддерживается больше 16 языков + Русский.

Аккуратнее, вам будут мешать проходить многие этапы.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Хит и нокдаун (Мод, много денег) v1.4.8 MOD APK

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Скачать Хит и нокдаун (Мод, много денег) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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