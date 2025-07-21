Хит и нокдаун (Мод, много денег) v1.4.8
Хит и нокдаун (Мод, много денег) - Весёлая и спортивная игра на Android, выбирай красивый мячик и кидай его в тарелки, банки, твоя задача сбить как можно больше баночек. После попадания точно в цель, предмет взрывается или падает, проходи уровни, повышай сложность прохождения заданий. Два режима: ограниченное количество мячей, мало времени на завершение этапа. Возможно играть с друзьями через мультиплеер, сбей больше предметов и победи. Отличная графика и удобное управление игровым процессом, поддерживается больше 16 языков + Русский.
Аккуратнее, вам будут мешать проходить многие этапы.
Много денег
Скачать Хит и нокдаун (Мод, много денег) v1.4.8 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.