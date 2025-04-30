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Soccer Runner (Мод, Unlocked)

Soccer Runner (Мод, Unlocked) 0.4.9

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Версия:
0.4.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Сегодня, 15:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
674
Скриншоты
Описание

Представьте себя в роли звездного футбольного игрока в Soccer Runner, где ваша ловкость и тактические навыки будут протестированы до предела. В этой захватывающей игре у вас будет масса возможностей для маневрирования с мячом, несмотря на преграды, созданные оппонентами. Ваш успех зависит от вашей способности обходить соперников и использовать стратегические ходы.


Игра Soccer Runner предлагает вам яркий зеленый путь к воротам противника, где вы можете совершить удар. Динамичный маркер будет указывать оптимальное место для вашего броска, и вам нужно будет моментально реагировать, чтобы запустить мяч в нужный момент. Когда мяч попадает в ворота, чувство удовлетворения не знает границ.


Однако успех требует не только ловкости, но и тактического мышления. Вы должны анализировать положение соперников, предвидеть их действия и использовать каждую возможность для забития гола. В ней каждый матч - это новый вызов, который вы должны принять и преодолеть ради победы.


Информация о модах
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Футбольные игры
Футбольные игры
 Теги темы: Unlocked

Скачать Soccer Runner (Мод, Unlocked) v0.4.9 MOD APK

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Скачать Soccer Runner (Мод, Unlocked) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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