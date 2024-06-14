eFootball™ 2023 - это последнее издание в серии футбольных видеоигр, разрабатываемое и издаваемое компанией Konami. Эта игра была важным шагом для серии, так как она представлена под новой торговой маркой, заменяя более раннее наименование "Pro Evolution Soccer" (PES).





eFootball™ 2023 предоставляет игрокам возможность соревноваться на виртуальных футбольных полях во множестве режимов, включая одиночные матчи, карьеру, а также многопользовательские сражения, которые позволяют игрокам соревноваться с другими игроками из разных уголков мира. Геймплей и механика управления футболистами были пересмотрены и улучшены, чтобы достичь более реалистичного и увлекательного опыта игры.