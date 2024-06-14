eFootball™ 2023 (Мод меню/ Встроенный кеш) 8.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
KONAMI
Версия:
8.6.0
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
480
Комментарии:
1
Просмотров:
146 120
eFootball™ 2023 - это последнее издание в серии футбольных видеоигр, разрабатываемое и издаваемое компанией Konami. Эта игра была важным шагом для серии, так как она представлена под новой торговой маркой, заменяя более раннее наименование "Pro Evolution Soccer" (PES).
eFootball™ 2023 предоставляет игрокам возможность соревноваться на виртуальных футбольных полях во множестве режимов, включая одиночные матчи, карьеру, а также многопользовательские сражения, которые позволяют игрокам соревноваться с другими игроками из разных уголков мира. Геймплей и механика управления футболистами были пересмотрены и улучшены, чтобы достичь более реалистичного и увлекательного опыта игры.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Мега Хит
- Цель угла точности
- Отменить матч (активируйте его в онлайн-матчах, если вы проигрываете.)
Примечание. После установки будет загружено около 4 ГБ данных.
Скачать eFootball™ 2023 (Мод меню/ Встроенный кеш) 8.6.0 взлом
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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