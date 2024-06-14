android-1.ru / Игры / Спортивные / eFootball™ 2023 (Мод меню/ Встроенный кеш)
eFootball™ 2023 (Мод меню/ Встроенный кеш)

eFootball™ 2023 (Мод меню/ Встроенный кеш) 8.6.0

480
78
Скачать (2.5 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
KONAMI
Версия:
8.6.0
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
id приложения:
jp.konami.pesam
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
480
Комментарии:
1
Просмотров:
146 120

eFootball™ 2023 - это последнее издание в серии футбольных видеоигр, разрабатываемое и издаваемое компанией Konami. Эта игра была важным шагом для серии, так как она представлена под новой торговой маркой, заменяя более раннее наименование "Pro Evolution Soccer" (PES).


eFootball™ 2023 предоставляет игрокам возможность соревноваться на виртуальных футбольных полях во множестве режимов, включая одиночные матчи, карьеру, а также многопользовательские сражения, которые позволяют игрокам соревноваться с другими игроками из разных уголков мира. Геймплей и механика управления футболистами были пересмотрены и улучшены, чтобы достичь более реалистичного и увлекательного опыта игры.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Мега Хит
  • Цель угла точности
  • Отменить матч (активируйте его в онлайн-матчах, если вы проигрываете.)

Примечание. После установки будет загружено около 4 ГБ данных.

 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать eFootball™ 2023 (Мод меню/ Встроенный кеш) 8.6.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD 2.5 Гб MOD (Ссылка 2) 2.5 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot- (Мод, Слабые враги)
Captain Tsubasa ZERO -Miracle Shot- (Мод, Слабые враги)
Версия: 3.0.0
Wrestling Revolution 3D (Мод, Unlocked)
Wrestling Revolution 3D (Мод, Unlocked)
Версия: 1.720.64
Stick Cricket Live 2020 (Мод, Много денег)
Stick Cricket Live 2020 (Мод, Много денег)
Версия: 2.1.7
Demolition Derby Multiplayer (Мод, Много денег)
Demolition Derby Multiplayer (Мод, Много денег)
Версия: 1.3.6
Football Strike - Multiplayer Soccer (Мод, Свободные удары)
Football Strike - Multiplayer Soccer (Мод, Свободные удары)
Версия: 1.47.3
Бадминтон лиги (Мод, Много денег)
Бадминтон лиги (Мод, Много денег)
Версия: 5.51.5081.0
Tennis Clash: 3D Sports (Мод, Много монет)
Tennis Clash: 3D Sports (Мод, Много монет)
Версия: 3.8.2
Drag Racing: Уличные гонки (Встроенный кэш)
Drag Racing: Уличные гонки (Встроенный кэш)
Версия: 3.5.7

Отзывы о eFootball™ 2023 (Мод меню/ Встроенный кеш)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Баха
Баха 15 апреля 2023 17:10
Бан есть!!!
+3
Ответить