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Grand Mountain Adventure 2 (Мод, Unlocked)

Grand Mountain Adventure 2 (Мод, Unlocked) 1.09

Обретите свободу на заснеженных трассах и почувствуйте драйв экстремальных гор
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Версия:
1.09
Требования:
Android 9
Разработчик:
Toppluva AB
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 576 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В Grand Mountain Adventure 2 вас ждет удивительный мир снежных склонов, где вы можете кататься на лыжах или сноуборде, исследовать захватывающие маршруты и участвовать в самых разнообразных мероприятиях. От полета на параплане до скоростных заездов на зиплайне — каждая новая активность добавляет неповторимый всплеск адреналина и ощущение свободы. Местные горнолыжные курорты полны оживленных спусков, живописных лесных троп и уединенных уголков, готовых раскрыть вам всю красоту зимних пейзажей.


Вы сможете легко перемещаться по горной местности, изучая игры с открытым миром в своем собственном стиле: поднимайтесь на подъемниках и исследуйте ухоженные трассы или отправляйтесь за их пределы, чтобы открыть секретные локации. Впечатляющая вариативность испытаний включает слалом, скоростной спуск, слоупстайл и прыжки с трамплинов, где сложность возрастает вместе с вашими навыками. Если вы всегда мечтали окунуться в горнолыжные игры с атмосферой настоящего спортивного соревнования и безграничными возможностями исследования, то этот проект подарит именно то чувство азарта и духа приключений, которого вы так ждали.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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