Описание

Racket Rampage — динамичная теннисная ролевая игра, где традиционный теннис превращается в безумное приключение с элементами экшена и юмора. Забудьте о стандартных матчах мирового класса: здесь супергерои в стиле чиби, вооружённые боевыми топорами и сковородками, мчатся по корту в теннисных кроссовках ThunderClog, превращая каждую игру в эпическую битву. Ваши PvP битвы приобретают совершенно новый формат, когда критические выстрелы Nukeball становятся решающим фактором в поединках за первенство в Super Champs Academy.





В этой игре вы сможете открывать, экипировать и улучшать легендарное снаряжение, чтобы получить уникальные способности и перехитрить противников в боях как с другими игроками, так и с хитрыми ИИ-героями. Каждый матч наполнен яркими анимациями и забавными моментами, превращая стандартный теннис в настоящее шоу суперсил и тактики, где даже самые неожиданные приёмы могут изменить ход сражения.