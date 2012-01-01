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Super Champs: Racket Rampage (Мод, Без рекламы)

Super Champs: Racket Rampage (Мод, Без рекламы) 1.1.12

Эпическое слияние тенниса и суперсил: динамичные PvP битвы с чиби-супергероями
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Версия:
1.1.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Joyride Games
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 199 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Racket Rampage — динамичная теннисная ролевая игра, где традиционный теннис превращается в безумное приключение с элементами экшена и юмора. Забудьте о стандартных матчах мирового класса: здесь супергерои в стиле чиби, вооружённые боевыми топорами и сковородками, мчатся по корту в теннисных кроссовках ThunderClog, превращая каждую игру в эпическую битву. Ваши PvP битвы приобретают совершенно новый формат, когда критические выстрелы Nukeball становятся решающим фактором в поединках за первенство в Super Champs Academy.


В этой игре вы сможете открывать, экипировать и улучшать легендарное снаряжение, чтобы получить уникальные способности и перехитрить противников в боях как с другими игроками, так и с хитрыми ИИ-героями. Каждый матч наполнен яркими анимациями и забавными моментами, превращая стандартный теннис в настоящее шоу суперсил и тактики, где даже самые неожиданные приёмы могут изменить ход сражения.


Информация о модах

Без рекламы

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Скачать Super Champs: Racket Rampage (Мод, Без рекламы) v1.1.12 MOD APK

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Скачать Super Champs: Racket Rampage (Мод, Без рекламы) 199 Мб Ссылка 2 199 Мб

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