Описание

Если вы ищете веселую и бесплатную онлайн-игру в 3D-боулинг, вам подойдет Bowling Club. Для очных соревнований с лучшими боулерами PBA (PBA). Лучший спортивный симулятор — это боулинг в виртуальной реальности на трехмерных дорожках.





Боулинг-клуб – модный вид спорта. Это бесплатно и имеет 3D-дорожки для боулинга и шары. Игра в боулинг в приложении не похожа ни на что другое. Вы можете зарабатывать новые мячи, улучшать уже имеющиеся, продвигаться по рейтинговой системе и соревноваться с другими игроками в этой онлайн-игре с мячом. В конечную игру можно играть онлайн или офлайн. В наличии большой ассортимент визуально привлекательной фурнитуры! Система улучшения мяча в стиле RPG поможет вам улучшить свои боевые навыки. Экспериментируйте со своими способностями в различных условиях. Подарок уже на пути к вам! Боулинг может помочь вам добиться известности на выбранной вами работе.