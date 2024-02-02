Если вы ищете веселую и бесплатную онлайн-игру в 3D-боулинг, вам подойдет Bowling Club. Для очных соревнований с лучшими боулерами PBA (PBA). Лучший спортивный симулятор — это боулинг в виртуальной реальности на трехмерных дорожках.
Боулинг-клуб – модный вид спорта. Это бесплатно и имеет 3D-дорожки для боулинга и шары. Игра в боулинг в приложении не похожа ни на что другое. Вы можете зарабатывать новые мячи, улучшать уже имеющиеся, продвигаться по рейтинговой системе и соревноваться с другими игроками в этой онлайн-игре с мячом. В конечную игру можно играть онлайн или офлайн. В наличии большой ассортимент визуально привлекательной фурнитуры! Система улучшения мяча в стиле RPG поможет вам улучшить свои боевые навыки. Экспериментируйте со своими способностями в различных условиях. Подарок уже на пути к вам! Боулинг может помочь вам добиться известности на выбранной вами работе.
– МОД МЕНЮ
– Неограниченное количество монет
– Множитель уровня
Примечание: Перезапустите игру после ее активации.
Скачать Боулинг-клуб 3D: Чемпионат (Много денег) v1.110 MOD APK
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