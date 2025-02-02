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Be the Manager 2025 - Football (Мод, Много денег)

Be the Manager 2025 - Football (Мод, Много денег) 2025.2.2

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Версия:
2025.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mobisoca
Категория:
Игры / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 028
Скриншоты
Описание

Любители футбола оценят Be the 2023 Manager Mod APK. Это и успокаивает, и доставляет удовольствие. Но это также сложно и интригующе. Все зависит от вас, и только от вас зависит, что будет дальше. Вам предстоит сражаться с настоящими профессиональными футбольными командами. Получаете ли вы удовольствие от своих управленческих способностей? Сделай и продемонстрируй! Если вы хотите стать менеджером, вам нужно начать немедленно.


База данных этой игры включает в себя реальные команды, менеджеров и игроков с 2022 и 2023 годов. Либо существующая инфраструктура стадиона должна быть сохранена или обновлена, либо более гигантский стадион, подобный Камп Ноу в Барселоне, должен быть построен. Рейтинг вашего клуба повлияет на решения игроков о спонсорстве и контрактах на права на телевидение. В дополнение к этому они помогут вам выбрать игроков, обменять игроков, подписать игроков и договориться о наилучшей возможной сделке для этих игроков, и все это при создании для вас мощной футбольной команды. Они могут решить, как вы будете подходить к каждому матчу. Какую стратегию, защиту или нападение, вы бы хотели использовать? Большое спасибо!


Информация о модах

Бесконечные деньги

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Футбольные игры
Футбольные игры
 Теги темы: Много денег

Скачать Be the Manager 2025 - Football (Мод, Много денег) v2025.2.2 MOD APK

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Скачать Be the Manager 2025 - Football (Мод, Много денег) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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