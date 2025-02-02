Описание

Любители футбола оценят Be the 2023 Manager Mod APK. Это и успокаивает, и доставляет удовольствие. Но это также сложно и интригующе. Все зависит от вас, и только от вас зависит, что будет дальше. Вам предстоит сражаться с настоящими профессиональными футбольными командами. Получаете ли вы удовольствие от своих управленческих способностей? Сделай и продемонстрируй! Если вы хотите стать менеджером, вам нужно начать немедленно.





База данных этой игры включает в себя реальные команды, менеджеров и игроков с 2022 и 2023 годов. Либо существующая инфраструктура стадиона должна быть сохранена или обновлена, либо более гигантский стадион, подобный Камп Ноу в Барселоне, должен быть построен. Рейтинг вашего клуба повлияет на решения игроков о спонсорстве и контрактах на права на телевидение. В дополнение к этому они помогут вам выбрать игроков, обменять игроков, подписать игроков и договориться о наилучшей возможной сделке для этих игроков, и все это при создании для вас мощной футбольной команды. Они могут решить, как вы будете подходить к каждому матчу. Какую стратегию, защиту или нападение, вы бы хотели использовать? Большое спасибо!