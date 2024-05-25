android-1.ru / Игры / Без интернета / Idle Miner Tycoon - Ленивый магнат (Мод, много монет)
Idle Miner Tycoon - Ленивый магнат (Мод, много монет)

Idle Miner Tycoon - Ленивый магнат (Мод, много монет) 4.67.0

71
18
Скачать (154 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Kolibri Games
Версия:
4.67.0
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 154 Мб
id приложения:
com.fluffyfairygames.idleminertycoon
Русский язык:
Есть
Лайков:
71
Комментарии:
0
Просмотров:
35 324

Idle Miner Tycoon позволяет вам воплотить мечту о собственном успешном бизнесе в мире майнинга. Вы становитесь менеджером майнинговой компании, где вашей целью является максимизация прибыли и развитие вашего бизнеса. Улучшайте майнинговое оборудование, нанимайте и обучайте майнеров, исследуйте новые месторождения и автоматизируйте производственные процессы. Развивайте свой бизнес от небольшой шахты до крупной майнинговой корпорации в этой увлекательной игре.



Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • Обновление даст вам 1 миллион SuperCash (премиум-деньги)

Информация: Отключить «Обновление = Премиальные деньги» для расходов в магазине.


Мод 2

  • Монеты увеличиваются при трате!




 Теги темы: Много монет, Много денег

Скачать Idle Miner Tycoon - Ленивый магнат (Мод, много монет) 4.67.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
154 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
154 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Angry Birds Match 3 (Мод, много денег)
Angry Birds Match 3 (Мод, много денег)
Версия: 8.1.0
Shadow Fight 2 (Мод, много денег)
Shadow Fight 2 (Мод, много денег)
Версия: 2.34.6
Crazy Dino Park (Мод, Много денег)
Crazy Dino Park (Мод, Много денег)
Версия: 2.24
Рыбалка и жизнь (Мод, Бесплатные покупки)
Рыбалка и жизнь (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 0.0.227
The Simpsons: Tapped Out (Мод, бесплатные покупки)
The Simpsons: Tapped Out (Мод, бесплатные покупки)
Версия: 4.68.0
Dragons: Всадники Олуха (Мод, Много рун)
Dragons: Всадники Олуха (Мод, Много рун)
Версия: 1.78.6
Merge Battle Car Tycoon (Мод, много монет)
Merge Battle Car Tycoon (Мод, много монет)
Версия: 2.33.02
Matchington Mansion (Мод, Бесплатные покупки)
Matchington Mansion (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.159.0

Отзывы о Idle Miner Tycoon - Ленивый магнат (Мод, много монет)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив