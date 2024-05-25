Idle Miner Tycoon - Ленивый магнат (Мод, много монет) 4.67.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Kolibri Games
Версия:
4.67.0
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Кликеры
Обновлено:
Сегодня, 09:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
71
Комментарии:
0
Просмотров:
35 324
Idle Miner Tycoon позволяет вам воплотить мечту о собственном успешном бизнесе в мире майнинга. Вы становитесь менеджером майнинговой компании, где вашей целью является максимизация прибыли и развитие вашего бизнеса. Улучшайте майнинговое оборудование, нанимайте и обучайте майнеров, исследуйте новые месторождения и автоматизируйте производственные процессы. Развивайте свой бизнес от небольшой шахты до крупной майнинговой корпорации в этой увлекательной игре.
Информация о модах
Мод 1
- Обновление даст вам 1 миллион SuperCash (премиум-деньги)
Информация: Отключить «Обновление = Премиальные деньги» для расходов в магазине.
Мод 2
- Монеты увеличиваются при трате!
Скачать Idle Miner Tycoon - Ленивый магнат (Мод, много монет) 4.67.0 взлом
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