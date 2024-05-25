Idle Miner Tycoon позволяет вам воплотить мечту о собственном успешном бизнесе в мире майнинга. Вы становитесь менеджером майнинговой компании, где вашей целью является максимизация прибыли и развитие вашего бизнеса. Улучшайте майнинговое оборудование, нанимайте и обучайте майнеров, исследуйте новые месторождения и автоматизируйте производственные процессы. Развивайте свой бизнес от небольшой шахты до крупной майнинговой корпорации в этой увлекательной игре.



