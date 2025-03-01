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Desert City: Lost Bloom (Мод меню)

Desert City: Lost Bloom (Мод меню) 0.26.0

Восстановите жизнь в постапокалиптической пустыне
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Версия:
0.26.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hot Siberians
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 209 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
322
Скриншоты
Описание

Desert City: Lost Bloom предлагает уникальное сочетание выживания, управления городом и экологической реставрации. Встаньте во главе группы выживших, решивших преобразить суровые пустынные земли. Организуйте добычу ресурсов, модернизируйте свой грузовик для дальних экспедиций и превращайте бесплодные территории в цветущие оазисы.


Каждый выбор важен: от рационального распределения пищи и воды до поддержания морального духа вашей общины. Пренебрежение нуждами людей может привести к хаосу, ставя под угрозу ваши планы. Desert City: Lost Bloom — это вызов вашим лидерским навыкам и стратегическому мышлению в мире, где надежда может расцвести даже среди песков. Сможете ли вы построить новый дом для человечества?


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Desert City: Lost Bloom (Мод меню) 209 Мб Ссылка 2 209 Мб

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