Описание

Desert City: Lost Bloom предлагает уникальное сочетание выживания, управления городом и экологической реставрации. Встаньте во главе группы выживших, решивших преобразить суровые пустынные земли. Организуйте добычу ресурсов, модернизируйте свой грузовик для дальних экспедиций и превращайте бесплодные территории в цветущие оазисы.





Каждый выбор важен: от рационального распределения пищи и воды до поддержания морального духа вашей общины. Пренебрежение нуждами людей может привести к хаосу, ставя под угрозу ваши планы. Desert City: Lost Bloom — это вызов вашим лидерским навыкам и стратегическому мышлению в мире, где надежда может расцвести даже среди песков. Сможете ли вы построить новый дом для человечества?