Kong Island: Farm & Survival (Мод меню) 1.5.8
Kong Island — это игра о ферме, выживании и исследовании. Вы будете первым фермером на острове, вам решать собирать ресурсы, чтобы вы могли построить свою ферму. Вы можете исследовать остров и находить древние сокровища после того, как приобретете навыки для всех видов работ, таких как деревообработка и металлообработка.
Добро пожаловать на остров Конг, игру на выживание на острове. В приключении по открытию нового острова вашему самолету пришлось столкнуться с аварией из-за плохой погоды. И ты жив. Вы когда-нибудь представляли, что однажды потерялись на необитаемом острове?
– МОД МЕНЮ
– Неограниченное количество бриллиантов
– Неограниченная энергия
– Пропустить учебное пособие
** Потратьте любое количество алмазов, чтобы получить неограниченное количество алмазов / энергии!**
Скачать Kong Island: Farm & Survival (Мод меню) 1.5.8 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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