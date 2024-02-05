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Kong Island: Farm & Survival (Мод меню)

Kong Island: Farm & Survival (Мод меню) 1.5.8

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1
Скачать (58 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CSCMobi Studios
Версия:
1.5.8
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 110

Kong Island — это игра о ферме, выживании и исследовании. Вы будете первым фермером на острове, вам решать собирать ресурсы, чтобы вы могли построить свою ферму. Вы можете исследовать остров и находить древние сокровища после того, как приобретете навыки для всех видов работ, таких как деревообработка и металлообработка.


Добро пожаловать на остров Конг, игру на выживание на острове. В приключении по открытию нового острова вашему самолету пришлось столкнуться с аварией из-за плохой погоды. И ты жив. Вы когда-нибудь представляли, что однажды потерялись на необитаемом острове?


Скриншоты

Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Неограниченное количество бриллиантов

– Неограниченная энергия

– Пропустить учебное пособие


** Потратьте любое количество алмазов, чтобы получить неограниченное количество алмазов / энергии!**

 Теги темы: Мод меню

Скачать Kong Island: Farm & Survival (Мод меню) 1.5.8 взлом

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Скачать Kong Island: Farm & Survival (Мод меню) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Kong Island: Farm & Survival (Мод меню)


Комментарии (6)
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 14 сентября 2023 13:04
А вот теперь установилась, значит глюк не в моём телефоне.
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 сентября 2023 09:14
Ольга Полякова,
размер у всех игр может немного отличаться
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 9 сентября 2023 05:04
И здесь написано58 мб а сказалось 89 мб и тоже не устанавливается.
0
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Sss
Sss 10 июля 2023 14:42
Мод первый запус работает потом просит обновление. Переустановка не помогает
0
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Алла
Алла 26 апреля 2023 08:26
Мод работает
0
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Гость Настя
Гость Настя 27 марта 2023 14:06
Мод не работает(
0
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