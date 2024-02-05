Kong Island — это игра о ферме, выживании и исследовании. Вы будете первым фермером на острове, вам решать собирать ресурсы, чтобы вы могли построить свою ферму. Вы можете исследовать остров и находить древние сокровища после того, как приобретете навыки для всех видов работ, таких как деревообработка и металлообработка.





Добро пожаловать на остров Конг, игру на выживание на острове. В приключении по открытию нового острова вашему самолету пришлось столкнуться с аварией из-за плохой погоды. И ты жив. Вы когда-нибудь представляли, что однажды потерялись на необитаемом острове?