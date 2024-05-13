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Subway Surfers (Много денег/бесплатные покупки/мод меню)

Subway Surfers (Много денег/бесплатные покупки/мод меню) 3.30.0

2616
478
Скачать (172 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SYBO Games
Версия:
3.30.0
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 172 Мб
id приложения:
com.kiloo.subwaysurf
Русский язык:
Есть
Лайков:
2616
Комментарии:
24
Просмотров:
626 435

Помогите Джейку сбежать от сварливого инспектора, играя во всемирно известную Subway Surfers! Вам нужно будет прыгать, скользить и двигаться вправо и влево, чтобы инспектор не поймал его! Игра очень динамичная и требует постоянных действий в виде прыжков, скольжения и перемещения вправо и влево.


Погрузитесь в мир прыганья по поездам, беспощадного соревнования, в котором вы соревнуетесь с другими любителями метро в сетях общественного транспорта по всему миру. Сможете ли вы уклоняться от поездов и проехать как можно дальше? Покажите свои навыки и докажите свою скорость. Вы видели все это по телевизору. Теперь вы можете прожить это со своим телефоном. Одним движением пальца вы можете стать частью очень динамичной игры, требующей постоянных действий в виде прыжков, скольжения и перемещения вправо и влево. 


Вам предстоит пройти множество различных этапов и заработать очки на этом пути. Это одна из самых популярных игр на устройствах iOS и Android. Прямо как по телевизору! Присоединяйтесь к тысячам охотников, которые хотят сбежать вместе с вами от сварливого инспектора! Получите дополнительные монеты, играя в эту удивительную игру.


Кроме того, вы сможете скачать сабвей серф взлом на свой андроид уже сегодня! Упрощайте прохождение сложных уровней или открывайте привлекательный контент ещё быстрее!


Скриншоты

Информация о модах

- МОД МЕНЮ


[ВАЛЮТНОЕ МЕНЮ]


- Бесплатные покупки

- Неограниченное все

- Завершить все достижения


[МЕНЮ ИГРЫ]


— Режим Бога

— Скорость

— Многократный прыжок

— Счет

— Нет гравитации

— Нет клипа

— Линия мгновенного изменения

— Автовосстановление —

Удвоение монет

— Нет сбора монет

— Следовать за камерой

— Остановить камеру


MOD V2

  • Бесконечные деньги, ключи, ховерборды и бустеры
  • Вы можете прыгать бесконечное количество раз
  • Без рекламы


 Теги темы: Мод меню, Много денег, Бесплатные покупки

Скачать Subway Surfers (Много денег/бесплатные покупки/мод меню) 3.30.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
172 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
172 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Subway Surfers (Много денег/бесплатные покупки/мод меню)


Комментарии (24)
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Сёрфер по Surf by Surfs
Сёрфер по Surf by Surfs 27 февраля 2024 08:53
Не могу установить
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 февраля 2024 00:34
PANDA COPANDA, для работы мод меню нужно включить поверх других приложений
+2
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PANDA COPANDA
PANDA COPANDA 30 января 2024 18:43
Что делать если пишет поверх других приложений
Откуда я знаю что это не боты или вторые аккаунты этого сайта пишут хороший комментарий?
Пишу без знаков препинания
0
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Никита
Никита 26 января 2024 17:42
Не могу установить
-2
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shakib
shakib 6 сентября 2023 16:41
I love playing this game.
+1
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sewer
sewer 26 июля 2023 22:54
есть синхронизация с play игры?
+2
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Самир
Самир 18 июня 2023 15:32
Выдаёт что игра хакнулась и меня выкидывает
-6
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 мая 2023 21:51
Сергей230,
скачивается
+9
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Сергей230
Сергей230 20 мая 2023 20:54
Почему не скачивается? Lensifal,
-2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 мая 2023 13:30
Dhhdhd,
Вторая версия мода без мод меню, ждите когда обновят первую
+1
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