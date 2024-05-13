Помогите Джейку сбежать от сварливого инспектора, играя во всемирно известную Subway Surfers! Вам нужно будет прыгать, скользить и двигаться вправо и влево, чтобы инспектор не поймал его! Игра очень динамичная и требует постоянных действий в виде прыжков, скольжения и перемещения вправо и влево.





Погрузитесь в мир прыганья по поездам, беспощадного соревнования, в котором вы соревнуетесь с другими любителями метро в сетях общественного транспорта по всему миру. Сможете ли вы уклоняться от поездов и проехать как можно дальше? Покажите свои навыки и докажите свою скорость. Вы видели все это по телевизору. Теперь вы можете прожить это со своим телефоном. Одним движением пальца вы можете стать частью очень динамичной игры, требующей постоянных действий в виде прыжков, скольжения и перемещения вправо и влево.





Вам предстоит пройти множество различных этапов и заработать очки на этом пути. Это одна из самых популярных игр на устройствах iOS и Android. Прямо как по телевизору! Присоединяйтесь к тысячам охотников, которые хотят сбежать вместе с вами от сварливого инспектора! Получите дополнительные монеты, играя в эту удивительную игру.





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