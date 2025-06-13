Описание

Железный Десант (Мод, Много денег) (Встроенный кэш) - Изучайте новые затерянные планеты в этом необъятном космосе, иногда при путешествии предстоит сражаться с противниками, управляй своим солдатом и всегда побеждай! Нанимай знаменитых героев в этой галактики, отправляйся вместе с ними в опасные уголки вселенной, ход сражения может изменить любая мелочь, берите самое точное оружие.

встречай неизвестные расы которые встретят вас недоброжелательно, огромные армии роботов и разбитых кораблей.

Проходи особые задания, правила игры постоянно меняются, придумывайте улучшения и улучшайте своих солдат!