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Железный Десант (Мод, Много денег)

Железный Десант (Мод, Много денег) 1.9.7

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Версия:
1.9.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ironhide Game Studio
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Сегодня, 15:00
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 722 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 922
Скриншоты
Описание

Железный Десант (Мод, Много денег) (Встроенный кэш) - Изучайте новые затерянные планеты в этом необъятном космосе, иногда при путешествии предстоит сражаться с противниками, управляй своим солдатом и всегда побеждай! Нанимай знаменитых героев в этой галактики, отправляйся вместе с ними в опасные уголки вселенной, ход сражения может изменить любая мелочь, берите самое точное оружие.

встречай неизвестные расы которые встретят вас недоброжелательно, огромные армии роботов и разбитых кораблей.

Проходи особые задания, правила игры постоянно меняются, придумывайте улучшения и улучшайте своих солдат!


Информация о модах

МОД 1


Неограниченное золото


МОД 2


1. Неограниченное золото

2. Неограниченные очки навыков

3. Разблокированы все бесплатные и платные герои

(кроме героев на этапе)

4. Разблокированы базовые усилители

5. Удалена реклама


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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Железный Десант (Мод, Много денег) v1.9.7 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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