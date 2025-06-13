Железный Десант (Мод, Много денег) 1.9.7
Железный Десант (Мод, Много денег) (Встроенный кэш) - Изучайте новые затерянные планеты в этом необъятном космосе, иногда при путешествии предстоит сражаться с противниками, управляй своим солдатом и всегда побеждай! Нанимай знаменитых героев в этой галактики, отправляйся вместе с ними в опасные уголки вселенной, ход сражения может изменить любая мелочь, берите самое точное оружие.
встречай неизвестные расы которые встретят вас недоброжелательно, огромные армии роботов и разбитых кораблей.
Проходи особые задания, правила игры постоянно меняются, придумывайте улучшения и улучшайте своих солдат!
МОД 1
Неограниченное золото
МОД 2
1. Неограниченное золото
2. Неограниченные очки навыков
3. Разблокированы все бесплатные и платные герои
(кроме героев на этапе)
4. Разблокированы базовые усилители
5. Удалена реклама
Скачать Железный Десант (Мод, Много денег) v1.9.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.