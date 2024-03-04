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Dungeon Maker (Бесплатные покупки/мод меню)

Dungeon Maker 1.11.29

Мод менюБесплатные покупки
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Версия:
1.11.29
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
GameCoaster
Категория:
Карточные / Стратегии / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 215
Скриншоты
Описание

История игры Dungeon Maker рассказывает о захватывающем приключении в мире тьмы, где силы тьмы существуют в параллельном мире, не вредя людям. Однако, когда темный лорд решил уйти в уединение, чтобы править своим королевством, рыцари из человеческого мира пришли с заявлением уничтожить это место. Этот конфликт стал причиной огромного недопонимания между двумя мирами.


В ответ на угрозу со стороны людей, Повелитель тьмы объединяет свои силы для защиты своего королевства от нападения. Он отправляется в захватывающее путешествие, чтобы противостоять этим глупым людям и вернуть мир в свою столицу, свое королевство и это место.


Игрокам предстоит управлять Повелителем тьмы, создавая и улучшая подземелья, чтобы защитить свое королевство от вторжения людей. Подготовьтесь к захватывающему стратегическому опыту, где вы будете сражаться за мир и сохранение вашего мира в игре Dungeon Maker.


Информация о модах
  • Бесконечные деньги



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 Теги темы: Бесплатные покупки, Мод меню

Скачать Dungeon Maker (Бесплатные покупки/мод меню) v1.11.29 MOD APK

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Скачать Dungeon Maker (Бесплатные покупки/мод меню) 137 Мб Ссылка 2 137 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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