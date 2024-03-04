Описание

История игры Dungeon Maker рассказывает о захватывающем приключении в мире тьмы, где силы тьмы существуют в параллельном мире, не вредя людям. Однако, когда темный лорд решил уйти в уединение, чтобы править своим королевством, рыцари из человеческого мира пришли с заявлением уничтожить это место. Этот конфликт стал причиной огромного недопонимания между двумя мирами.





В ответ на угрозу со стороны людей, Повелитель тьмы объединяет свои силы для защиты своего королевства от нападения. Он отправляется в захватывающее путешествие, чтобы противостоять этим глупым людям и вернуть мир в свою столицу, свое королевство и это место.





Игрокам предстоит управлять Повелителем тьмы, создавая и улучшая подземелья, чтобы защитить свое королевство от вторжения людей. Подготовьтесь к захватывающему стратегическому опыту, где вы будете сражаться за мир и сохранение вашего мира в игре Dungeon Maker.