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Day R Premium (Мод, Много крышек)

Day R Premium (Мод, Много крышек) 1.845

269
78
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Версия:
1.845
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
tltGames
Категория:
Платные / На русском / Без интернета / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
173 514
Скриншоты
Описание

В Day R Survival вы по-новому переживаете холодную войну, исследуете постапокалиптический мир с динамичными событиями и судьбами, которые постоянно меняются, наблюдаете, как человечество борется в ядерной пустыне, и, самое главное, соревнуетесь с другими. игроков уникальными способами. Сыграйте в Day R Survival прямо сейчас, чтобы разгадать его скрытые секреты и узнать, готовы ли вы исследовать темный мир России в песочнице с открытым миром, полной бесконечных возможностей. Загрузите Day R Survival прямо сейчас!


Игра органично сочетает в себе реальность и воображение, создавая невероятный игровой опыт для всех игроков. Вам предстоит исследовать заброшенные города Европы в поисках еды, воды и припасов. По пути вы встретите бандитов, которые нападут на вас, или выживших, которые могут вам помочь. Умрите во время боя или покончите жизнь самоубийством, прыгнув со скалы, если борьба станет слишком жесткой.



Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • 100 уровень
  • Много предметов в инвентаре, в том числе предметы из событий
  • Если вам не нужен мод, то просто не используйте его возможности.

ВНИМАНИЕ: мод работает только при включенном интернете! В противном случае раздел магазина будет пуст.


Что есть в премиум версии?

- 2500 крышек на новую игру

- Убрана реклама

- Сохраняйте где угодно

- Общайтесь без ограничений

- Отправка без ограничений

- Полный доступ ко всем маркерам и цветам.


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 Теги темы: Бродилки, бесплатный крафт

Скачать Day R Premium (Мод, Много крышек) v1.845 MOD APK

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Без мода 158 Мб MOD 158 Мб Без мода (Ссылка 2) 158 Мб MOD (Ссылка 2) 158 Мб Бесплатная версия (Много крышек) 158 Мб Бесплатная версия (Много крышек) (Ссылка 2) 158 Мб
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Старые версии Day R Premium (Мод, Много крышек/бесплатные покупки)
Version 1.819 Version 1.819


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Day R Premium (Мод, Много крышек)


Комментарии (15)
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Джокер
Джокер 23 декабря 2024 22:21
Где скачать чтоб все было приобретено и транспорт схемы оружие и т. д только квестувую линию пройти но все имелось
0
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INTERSTELLAR
INTERSTELLAR 20 ноября 2023 22:33
Приветствую вас. Вобщем скачал мод и после захода в игру, через пять секунд вылет! Отключил интернет и снова зашёл, и вооля; без вылетов... Мои предложения, это из-за события хэллоуин, ибо оно отсутствует.
+1
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DEZERTIR
DEZERTIR 11 ноября 2023 08:26
Мод работает наполовину крышки есть вещей нет
+3
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RUNO
RUNO 12 мая 2023 11:15
Не работает магазин в игре
-14
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Bot
Bot 16 апреля 2023 18:08
Костя Череёб,
Вы наверно не поняли смысл мода? Да он с 1-го взгляда выглядит как оригинал , но с дополнительными возможностями : VIP и бесконечные крышки
+7
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Verys
Verys 17 ноября 2022 15:53
Мод не работает
+20
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Hentai4ik
Hentai4ik 13 августа 2022 19:31
Можно безплатный крафт и трейд
пожалйста）
+8
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No name
No name 29 июля 2022 16:24
Если не работает скачаете с другого сайта, разрабы этого сайта сделали что смогли скажите спосибо хоть за это . И да дорогие разработчики улучшайте сайт выпускайте то что они хотят и вы будите отличным сайтой. Всех благ в продвижении сайта!!!
+10
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BtRog
BtRog 11 июля 2022 09:19
Не устанавливается АПК файл
+6
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GOLDARM
GOLDARM 2 июля 2022 19:23
Скажите как пользоваться беспл крафтом и все будет отлично.
+2
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