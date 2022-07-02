Описание

В Day R Survival вы по-новому переживаете холодную войну, исследуете постапокалиптический мир с динамичными событиями и судьбами, которые постоянно меняются, наблюдаете, как человечество борется в ядерной пустыне, и, самое главное, соревнуетесь с другими. игроков уникальными способами. Сыграйте в Day R Survival прямо сейчас, чтобы разгадать его скрытые секреты и узнать, готовы ли вы исследовать темный мир России в песочнице с открытым миром, полной бесконечных возможностей. Загрузите Day R Survival прямо сейчас!





Игра органично сочетает в себе реальность и воображение, создавая невероятный игровой опыт для всех игроков. Вам предстоит исследовать заброшенные города Европы в поисках еды, воды и припасов. По пути вы встретите бандитов, которые нападут на вас, или выживших, которые могут вам помочь. Умрите во время боя или покончите жизнь самоубийством, прыгнув со скалы, если борьба станет слишком жесткой.



