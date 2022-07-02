В Day R Survival вы по-новому переживаете холодную войну, исследуете постапокалиптический мир с динамичными событиями и судьбами, которые постоянно меняются, наблюдаете, как человечество борется в ядерной пустыне, и, самое главное, соревнуетесь с другими. игроков уникальными способами. Сыграйте в Day R Survival прямо сейчас, чтобы разгадать его скрытые секреты и узнать, готовы ли вы исследовать темный мир России в песочнице с открытым миром, полной бесконечных возможностей. Загрузите Day R Survival прямо сейчас!
Игра органично сочетает в себе реальность и воображение, создавая невероятный игровой опыт для всех игроков. Вам предстоит исследовать заброшенные города Европы в поисках еды, воды и припасов. По пути вы встретите бандитов, которые нападут на вас, или выживших, которые могут вам помочь. Умрите во время боя или покончите жизнь самоубийством, прыгнув со скалы, если борьба станет слишком жесткой.
- Бесконечные деньги
- 100 уровень
- Много предметов в инвентаре, в том числе предметы из событий
- Если вам не нужен мод, то просто не используйте его возможности.
ВНИМАНИЕ: мод работает только при включенном интернете! В противном случае раздел магазина будет пуст.
Что есть в премиум версии?
- 2500 крышек на новую игру
- Убрана реклама
- Сохраняйте где угодно
- Общайтесь без ограничений
- Отправка без ограничений
- Полный доступ ко всем маркерам и цветам.
Скачать Day R Premium (Мод, Много крышек) v1.845 MOD APK
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