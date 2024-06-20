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Клуб Романтики - Мои Истории (Мод, Бесплатный выбор)

Клуб Романтики - Мои Истории (Мод, Бесплатный выбор) 1.0.32300

Истории любви, которые заставят ваше сердце биться чаще
87
24
Скачать (60 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.0.32300
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Your Story Interactive
Категория:
Симуляторы / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
60 597

Клуб романтики — это бесплатный сборник рассказов где вы сможете начать прохождение, каждый из которых представляет одну интересную историю любви, которая заставит вас покраснеть и заставить ваше сердце биться чаще. Вы даже можете бесплатно стать персонажем одной из предоставленных историй. Ваш персонаж будет выглядеть именно так, как вы хотите.


Давайте посмотрим... Вы всегда хотели стать захватывающей любовной историей? Теперь вы можете быть! Мы позаботимся об остальном! Благодаря нашему очаровательному интерфейсу, возможностям настройки вашего персонажа и миллионам онлайн-читателей, которые ждут, чтобы влюбиться в вашу историю, самое время начать свое путешествие!


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Все премиальные варианты теперь бесплатны (после некоторых выборов будут появляться непонятные символы)

МОД 2

  • Бесплатные премиум-выборы (после некоторых выборов будут появляться непонятные символы)
  • Получить бесплатные кристаллы или кофе можно в главном меню после нажатия на левую нижнюю кнопку выхода из игры (срабатывает примерно раз в неделю, нужно немного подождать до первого получения)
  • Получить бесплатные алмазы можно в главном меню, нажав на кнопку «Настройки» (находится в правом верхнем углу).
  • Отключен показ рекламы (если после просмотра должна быть выдана награда, она выдается сразу)
  • Разблокирована настройка FX для всех устройств (работоспособность на неподдерживаемых устройствах не гарантируется).

Вы используете мод на свой страх и риск!

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 Теги темы: Бесплатный выбор, Без рекламы, Новеллы

Скачать Клуб Романтики - Мои Истории (Мод, Бесплатный выбор) 1.0.32300 взлом

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MOD V1 60 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 60 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Клуб Романтики - Мои Истории (Мод, Бесплатный выбор)


Комментарии (16)
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Kot
Kot 14 декабря 2023 21:41
При загрузке истории появляется надпись Спасибо спонсорам, эта серия представлена вам... И еë никак не убрать, ни на Ок, ни на крестик.
Как тогда играть?
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 декабря 2023 15:09
Katy14, обновили
+2
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Katy14
Katy14 6 декабря 2023 13:02
Добрый день ,а когда будет обновление
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 18 октября 2023 23:50
Ветточкаа,
обновили
+2
Ответить
Ветточкаа
Ветточкаа 18 октября 2023 13:23
Когда обновааа
0
Ответить
Виктория Балакина
Виктория Балакина 21 июня 2023 19:04
Кхм, а когда будет обновление?
0
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 15 мая 2023 20:57
Диля,
Какие символы?
+13
Ответить
Диля
Диля 15 мая 2023 15:34
Когда уберете эти символы?
+11
Ответить
A
A 13 апреля 2023 11:35
Ни одна из картинок не соответствует игре.
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 апреля 2023 01:08
Екатерина Федотова, Более новой версии мода ещё не вышло, как только выйдет - обновим :)
+5
Ответить
1 2