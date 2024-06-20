Клуб Романтики - Мои Истории (Мод, Бесплатный выбор) 1.0.32300
Истории любви, которые заставят ваше сердце биться чаще
Клуб романтики — это бесплатный сборник рассказов где вы сможете начать прохождение, каждый из которых представляет одну интересную историю любви, которая заставит вас покраснеть и заставить ваше сердце биться чаще. Вы даже можете бесплатно стать персонажем одной из предоставленных историй. Ваш персонаж будет выглядеть именно так, как вы хотите.
Давайте посмотрим... Вы всегда хотели стать захватывающей любовной историей? Теперь вы можете быть! Мы позаботимся об остальном! Благодаря нашему очаровательному интерфейсу, возможностям настройки вашего персонажа и миллионам онлайн-читателей, которые ждут, чтобы влюбиться в вашу историю, самое время начать свое путешествие!
МОД 1
- Все премиальные варианты теперь бесплатны (после некоторых выборов будут появляться непонятные символы)
МОД 2
- Бесплатные премиум-выборы (после некоторых выборов будут появляться непонятные символы)
- Получить бесплатные кристаллы или кофе можно в главном меню после нажатия на левую нижнюю кнопку выхода из игры (срабатывает примерно раз в неделю, нужно немного подождать до первого получения)
- Получить бесплатные алмазы можно в главном меню, нажав на кнопку «Настройки» (находится в правом верхнем углу).
- Отключен показ рекламы (если после просмотра должна быть выдана награда, она выдается сразу)
- Разблокирована настройка FX для всех устройств (работоспособность на неподдерживаемых устройствах не гарантируется).
Вы используете мод на свой страх и риск!
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Скачать Клуб Романтики - Мои Истории (Мод, Бесплатный выбор) 1.0.32300 взлом
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