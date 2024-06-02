Bid Wars: Pawn Empire (Мод, много денег) - Хороший экономический симулятор для Android. Побеждай на многочисленных Аукционах по всему миру, побеждай других участников торгов и зарабатывай хорошие деньги. Заработай себе хорошую репутацию, ставь много не жалея сбережений, обходи соперников, стань искусным участником большого рынка. Управляй своим ломбардам, показывай редкие предметы, которые обязательно купят.





Расширяй бизнес, покупай новые здания, помещения, стань известным, пусть заметят все. Собирай большое количество интересных, исторических предметов, не упускай возможности поторговаться с покупателем. Начинай развивать свою ломбардную империю уже сегодня.