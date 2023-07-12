Truckers of Europe 3 - это захватывающая игра-симулятор, которая позволяет вам испытать себя за рулем грузовика и отправиться в путешествие по Европе. Игра предлагает разнообразные маршруты и достопримечательности, которые можно исследовать во время своего путешествия.
В Truckers of Europe 3 вам предстоит столкнуться с различными вызовами и задачами, связанными с перевозкой грузов. Вы должны справиться с различными дорожными условиями, соблюдать правила дорожного движения, следить за уровнем топлива и обеспечивать своевременную доставку груза. Игра также предлагает возможность развития и улучшения вашего грузовика, чтобы сделать его более мощным и эффективным.
Особенности игры включают в себя реалистичную физику движения грузовика, разнообразные виды грузов и маршрутов, динамическую смену погодных условий и смену дня и ночи, а также детализированный геймплей и графику. Вы также можете встретить других игроков, участвовать в онлайн-соревнованиях или создавать свои собственные грузовые компании.
МОД 1
- Бесконечные деньги
- Неограниченное топливо
- Без рекламы
- Не поврежден
МОД 2
- Бесплатные покупки за реальные деньги
- Без рекламы
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