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Truckers of Europe 3 (Мод, Много денег)

Truckers of Europe 3 (Мод, Много денег) 0.48

113
18
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Версия:
0.48
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Wanda Software
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 540 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39 683
Скриншоты
Описание

Truckers of Europe 3 - это захватывающая игра-симулятор, которая позволяет вам испытать себя за рулем грузовика и отправиться в путешествие по Европе. Игра предлагает разнообразные маршруты и достопримечательности, которые можно исследовать во время своего путешествия.


В Truckers of Europe 3 вам предстоит столкнуться с различными вызовами и задачами, связанными с перевозкой грузов. Вы должны справиться с различными дорожными условиями, соблюдать правила дорожного движения, следить за уровнем топлива и обеспечивать своевременную доставку груза. Игра также предлагает возможность развития и улучшения вашего грузовика, чтобы сделать его более мощным и эффективным.


Особенности игры включают в себя реалистичную физику движения грузовика, разнообразные виды грузов и маршрутов, динамическую смену погодных условий и смену дня и ночи, а также детализированный геймплей и графику. Вы также можете встретить других игроков, участвовать в онлайн-соревнованиях или создавать свои собственные грузовые компании.


Информация о модах

МОД 1

  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное топливо
  • Без рекламы
  • Не поврежден

МОД 2

  • Бесплатные покупки за реальные деньги
  • Без рекламы



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 Теги темы: Много денег

Скачать Truckers of Europe 3 (Мод, Много денег) v0.48 MOD APK

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MOD V2 540 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 540 Мб

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Отзывы о Truckers of Europe 3 (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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NikNeym
NikNeym 12 июля 2023 18:09
Игра отличная, давненько в неё играл, вот думаю не сыграть бы.
+4
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