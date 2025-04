Описание

История Seven Hearts and Eight Minds - с ее прекрасной графикой, захватывающим сюжетом и системой выбора - делает эту игру очень и очень увлекательной для всех любителей романтических повествований. Им был предложен целый набор деталей. Каждого участника ждет удивительный мир, интересные персонажи, непредсказуемое развитие событий и уникальный набор концовок, которых можно достичь, принимая решения за главных героев. Этот проект станет отличной находкой для тех, кто хочет насладиться как большим приключением, так и некоторой свободой в формировании игры.