Версия:
2.59.17
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sinomi Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 166
Описание
История Seven Hearts and Eight Minds - с ее прекрасной графикой, захватывающим сюжетом и системой выбора - делает эту игру очень и очень увлекательной для всех любителей романтических повествований. Им был предложен целый набор деталей. Каждого участника ждет удивительный мир, интересные персонажи, непредсказуемое развитие событий и уникальный набор концовок, которых можно достичь, принимая решения за главных героев. Этот проект станет отличной находкой для тех, кто хочет насладиться как большим приключением, так и некоторой свободой в формировании игры.
Информация о модах
Без рекламы
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