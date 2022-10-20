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Seven Hearts Stories (Мод, без рекламы)

Seven Hearts Stories 2.59.17

Без рекламыНовеллы
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8
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Версия:
2.59.17
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Sinomi Games
Категория:
Симуляторы / Приключения
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 164 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 166
Скриншоты
Описание

История Seven Hearts and Eight Minds - с ее прекрасной графикой, захватывающим сюжетом и системой выбора - делает эту игру очень и очень увлекательной для всех любителей романтических повествований. Им был предложен целый набор деталей. Каждого участника ждет удивительный мир, интересные персонажи, непредсказуемое развитие событий и уникальный набор концовок, которых можно достичь, принимая решения за главных героев. Этот проект станет отличной находкой для тех, кто хочет насладиться как большим приключением, так и некоторой свободой в формировании игры.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Новеллы, Без рекламы

Скачать Seven Hearts Stories (Мод, без рекламы) v2.59.17 MOD APK

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Скачать Seven Hearts Stories (Мод, без рекламы) 164 Мб Ссылка 2 164 Мб
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Отзывы о Seven Hearts Stories (Мод, без рекламы)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 октября 2022 00:13
Крис, Добрый день, если будет добавим)
0
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Крис
Крис 20 октября 2022 23:00
Здравствуйте 👋 а мод будет на эту игру?
+4
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