Описание

Vodobanka Pro - Помогайте спецназу специального назначения в выполнении сложнейших задач. Стань координатором захватывающих операций, сообщай нужную, а главное точную информацию спецназу. Сможет ли ваш отряд успешно устранять террористов под вашим руководством?





Правила достаточно понятные, играть можно научится буквально за минуту. Проходите сотни уровней в компании, сложность будет постоянно меняться. Очень простой и удобный интерфейс и плавная анимация.