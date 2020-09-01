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Vodobanka Pro

Vodobanka Pro 250305

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Версия:
250305
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yiotro
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 688
Скриншоты
Описание

Vodobanka Pro - Помогайте спецназу специального назначения в выполнении сложнейших задач. Стань координатором захватывающих операций, сообщай нужную, а главное точную информацию спецназу. Сможет ли ваш отряд успешно устранять террористов под вашим руководством?


Правила достаточно понятные, играть можно научится буквально за минуту. Проходите сотни уровней в компании, сложность будет постоянно меняться. Очень простой и удобный интерфейс и плавная анимация.


Информация о модах

Открыты все уровни

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Скачать Vodobanka Pro 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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