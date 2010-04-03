Five Nights at Freddy's 4 (Мод, Unlocked) 2.0.3
Five Nights at Freddy's 4 переносит нас в совершенно новое место - дом ребенка, где тени прошлого и кошмары начинают приобретать физическую форму. Это не просто еще одна ночь в офисе с камерами безопасности; это исследование темного и пугающего дома, где единственное ваше убежище - это закрытые двери и фонарик.
Ваша задача, как и в предыдущих играх, - выживать, но теперь атмосфера напряжения и страха усилена из-за личной причастности к сюжету. Вместо того чтобы наблюдать за аниматрониками через камеры, вы будете слушать их шаги, дыхание и шумы, которые они издают, пытаясь определить их местоположение и держать их на безопасном расстоянии. Звуковой дизайн игры играет ключевую роль. Тонкие звуковые детали могут быть разницей между выживанием и внезапной смертью. Графика улучшена, и аниматроники стали еще более реалистичными и страшными.
Каждая новая ночь в Five Nights at Freddy's 4 предлагает более сложные и напряженные вызовы. По мере продвижения игрока дальше по сюжету, аниматроники становятся все более агрессивными и непредсказуемыми.
Информация о модах
- Полностью пройдена игра, все режимы открыты.
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