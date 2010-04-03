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Five Nights at Freddy's 4 (Мод, Unlocked)

Five Nights at Freddy's 4 (Мод, Unlocked) 2.0.3

48
9
Скачать (57 Мб)
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Версия:
2.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clickteam USA LLC
Категория:
Без интернета / На русском / Платные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
23 483

Five Nights at Freddy's 4 переносит нас в совершенно новое место - дом ребенка, где тени прошлого и кошмары начинают приобретать физическую форму. Это не просто еще одна ночь в офисе с камерами безопасности; это исследование темного и пугающего дома, где единственное ваше убежище - это закрытые двери и фонарик.


Ваша задача, как и в предыдущих играх, - выживать, но теперь атмосфера напряжения и страха усилена из-за личной причастности к сюжету. Вместо того чтобы наблюдать за аниматрониками через камеры, вы будете слушать их шаги, дыхание и шумы, которые они издают, пытаясь определить их местоположение и держать их на безопасном расстоянии. Звуковой дизайн игры играет ключевую роль. Тонкие звуковые детали могут быть разницей между выживанием и внезапной смертью. Графика улучшена, и аниматроники стали еще более реалистичными и страшными.


Каждая новая ночь в Five Nights at Freddy's 4 предлагает более сложные и напряженные вызовы. По мере продвижения игрока дальше по сюжету, аниматроники становятся все более агрессивными и непредсказуемыми.


Скриншоты

Информация о модах

  • Полностью пройдена игра, все режимы открыты.
 Теги темы: Хоррор, Выживание, Unlocked

Скачать Five Nights at Freddy's 4 (Мод, Unlocked) 2.0.3 взлом

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Скачать Five Nights at Freddy's 4 (Мод, Unlocked) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

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