Flippy Knife - Стань мастером по метанию ножей, топоров и многого другого. Учись метать ножи точно в цель, делай серии попаданий по мишеням и собирай свою коллекцию уникальных ножей. Не бойся рисковать и добиваться своих целей, возьми остриё в руки в попади точно в цель.





Выбирайте любой из 120+ клинков, с привлекательным дизайном, красочные наградные значки, за выполнение особых заданий. Испытай эту реалистичную графику и физику, насладись метанием острых предметов по разным видам мишеней.