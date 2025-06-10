Хакер - симулятор жизни, смартфон, магнат, бомжара (Мод, Много денег) 2.5.0
Хакер - симулятор жизни, смартфон, магнат, бомжара (Мод, Много денег) - Начинай с нуля, пройди весь не лёгкий путь начинающего программиста. Тебя ждёт много приключений, открывай свой офис, живи в дорогих домах и отелях, участвуй в глобальных конференциях, набирай миллионы подписчиков в социальных сетях, ты будешь использовать исключительно самые последние модели ноутбуков и телефонов, о таком можно только мечтать.
Создавай собственные игры различных жанров, заработай первые деньги, игра была основана на реальных событиях и личностях. Привыкай к тому, что тебя будут называть Компьютерщиком.
Бесконечные деньги;
Приобретён весь платный контент.
Скачать Хакер - симулятор жизни, смартфон, магнат, бомжара (Мод, Много денег) v2.5.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.