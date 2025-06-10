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Хакер - симулятор жизни, смартфон, магнат, бомжара (Мод, Много денег)

Хакер - симулятор жизни, смартфон, магнат, бомжара (Мод, Много денег) 2.5.0

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Версия:
2.5.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
AlexPlay LLC
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 12:05
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 205
Скриншоты
Описание

Хакер - симулятор жизни, смартфон, магнат, бомжара (Мод, Много денег) - Начинай с нуля, пройди весь не лёгкий путь начинающего программиста. Тебя ждёт много приключений, открывай свой офис, живи в дорогих домах и отелях, участвуй в глобальных конференциях, набирай миллионы подписчиков в социальных сетях, ты будешь использовать исключительно самые последние модели ноутбуков и телефонов, о таком можно только мечтать.


Создавай собственные игры различных жанров, заработай первые деньги, игра была основана на реальных событиях и личностях. Привыкай к тому, что тебя будут называть Компьютерщиком.


Информация о модах

Бесконечные деньги;

Приобретён весь платный контент.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Хакер - симулятор жизни, смартфон, магнат, бомжара (Мод, Много денег) v2.5.0 MOD APK

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Скачать Хакер - симулятор жизни, смартфон, магнат, бомжара (Мод, Много денег) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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