Описание

Хакер - симулятор жизни, смартфон, магнат, бомжара (Мод, Много денег) - Начинай с нуля, пройди весь не лёгкий путь начинающего программиста. Тебя ждёт много приключений, открывай свой офис, живи в дорогих домах и отелях, участвуй в глобальных конференциях, набирай миллионы подписчиков в социальных сетях, ты будешь использовать исключительно самые последние модели ноутбуков и телефонов, о таком можно только мечтать.





Создавай собственные игры различных жанров, заработай первые деньги, игра была основана на реальных событиях и личностях. Привыкай к тому, что тебя будут называть Компьютерщиком.