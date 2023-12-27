Blackmoor 2: The Traitor King (Мод, Много денег/токенов) 13.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Four Fats Limited
Версия:
13.8
Категория:
На русском / Аркады / Экшен
Обновлено:
Вчера, 23:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 149 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
71
Комментарии:
1
Просмотров:
19 291
Blackmoor 2: The Traitor King - Игра, в которой можно играть с мультиплеером, то есть с другими игроками по интернету. Открывайте 8 новых персонажей, которые хорошо прорисованы, сама игра выполнена в стиле ретро, при этом сохраняет множество современных возможностей, проходи множество красивых миссий. Создавай собственные карты с противниками и сложными заданиями, приглашай своих друзей испытывать новую локацию. Присоединяйся в существующие PVP сражения, получай деньги и токены, на которые можно приобретать различные предметы и оружие.
Информация о модах
Мод 1
- МОД МЕНЮ
- Бесконечные деньги
- Всегда критический
- Продолжить Не уменьшать
- Можно приобрести все скины (не премиум)
Мод 2 Бесконечные деньги
Скачать Blackmoor 2: The Traitor King (Мод, Много денег/токенов) 13.8 взлом
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