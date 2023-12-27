Blackmoor 2: The Traitor King - Игра, в которой можно играть с мультиплеером, то есть с другими игроками по интернету. Открывайте 8 новых персонажей, которые хорошо прорисованы, сама игра выполнена в стиле ретро, при этом сохраняет множество современных возможностей, проходи множество красивых миссий. Создавай собственные карты с противниками и сложными заданиями, приглашай своих друзей испытывать новую локацию. Присоединяйся в существующие PVP сражения, получай деньги и токены, на которые можно приобретать различные предметы и оружие.