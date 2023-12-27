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Blackmoor 2: The Traitor King (Мод, Много денег/токенов)

Blackmoor 2: The Traitor King (Мод, Много денег/токенов) 13.8

71
11
Скачать (149 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Four Fats Limited
Версия:
13.8
Категория:
На русском / Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 149 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Есть
Лайков:
71
Комментарии:
1
Просмотров:
19 291

Blackmoor 2: The Traitor King - Игра, в которой можно играть с мультиплеером, то есть с другими игроками по интернету. Открывайте 8 новых персонажей, которые хорошо прорисованы, сама игра выполнена в стиле ретро, при этом сохраняет множество современных возможностей, проходи множество красивых миссий. Создавай собственные карты с противниками и сложными заданиями, приглашай своих друзей испытывать новую локацию. Присоединяйся в существующие PVP сражения, получай деньги и токены, на которые можно приобретать различные предметы и оружие.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • МОД МЕНЮ
  • Бесконечные деньги
  • Всегда критический
  • Продолжить Не уменьшать
  • Можно приобрести все скины (не премиум)

Мод 2

  • Бесконечные деньги
 Теги темы: Много денег

Скачать Blackmoor 2: The Traitor King (Мод, Много денег/токенов) 13.8 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Blackmoor 2: The Traitor King (Мод, Много денег/токенов)
149 Мб
Ссылка 2
149 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Blackmoor 2: The Traitor King (Мод, Много денег/токенов)


Комментарии (1)
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Заводчик
Заводчик 27 декабря 2023 14:03
Приложение не работает, вылетает при запуске
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