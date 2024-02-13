Toca Life: World - это уникальная игра в мире современных мобильных развлечений, которая в значительной степени отвечает потребностям молодых игроков. В этой игре дети могут исследовать различные аспекты жизни, взаимодействуя с разнообразными персонажами и объектами в виртуальном мире.
В современном мире игры часто сводятся к сражениям и борьбе, однако "Toca Life: World" предлагает иной подход, сосредотачиваясь на образовании и развитии детей. Эта игра позволяет малышам расширить свои знания и навыки, предоставляя интересные и увлекательные сценарии для исследования.
Производитель "Toca Boca" посвятил себя созданию цифровых игрушек для детей, стремясь предложить безопасное и образовательное развлечение без внедрения внутриигровых покупок или сторонних рекламных материалов. Это делает их продукты особенно ценными для родителей, которые ищут качественные игры для своих детей.
МОД 1
- Разблокированы все карты
- Разблокированы все дома и мебель
- Разблокированы все персонажи
ПРИМЕЧАНИЕ: При открытии мода при первом входе в игру откроется вся карта, потребуется некоторое время, чтобы открыть, выйти из игры и снова войти, чтобы сэкономить время
МОД 2
- МОД МЕНЮ
- Скорость игры x3
- Неограниченное количество подарков в почтовом отделении (не могут быть открыты одновременно с 3-кратной скоростью игры)
- Разблокированы все карты (все дома и мебель)
- Разблокированы все персонажи
Скачать Toca Life: World (Мод, Unlocked) v1.103 MOD APK
Старые версии Toca Life World
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