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Toca Life: World (Мод, Unlocked)

Toca Life: World (Мод, Unlocked) 1.103

956
136
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Версия:
1.103
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Toca Boca
Категория:
Ролевые / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 652 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
86 423
Скриншоты
Описание

Toca Life: World - это уникальная игра в мире современных мобильных развлечений, которая в значительной степени отвечает потребностям молодых игроков. В этой игре дети могут исследовать различные аспекты жизни, взаимодействуя с разнообразными персонажами и объектами в виртуальном мире.


В современном мире игры часто сводятся к сражениям и борьбе, однако "Toca Life: World" предлагает иной подход, сосредотачиваясь на образовании и развитии детей. Эта игра позволяет малышам расширить свои знания и навыки, предоставляя интересные и увлекательные сценарии для исследования.


Производитель "Toca Boca" посвятил себя созданию цифровых игрушек для детей, стремясь предложить безопасное и образовательное развлечение без внедрения внутриигровых покупок или сторонних рекламных материалов. Это делает их продукты особенно ценными для родителей, которые ищут качественные игры для своих детей.


Информация о модах

МОД 1

  • Разблокированы все карты
  • Разблокированы все дома и мебель
  • Разблокированы все персонажи


ПРИМЕЧАНИЕ: При открытии мода при первом входе в игру откроется вся карта, потребуется некоторое время, чтобы открыть, выйти из игры и снова войти, чтобы сэкономить время


МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • Скорость игры x3
  • Неограниченное количество подарков в почтовом отделении (не могут быть открыты одновременно с 3-кратной скоростью игры)
  • Разблокированы все карты (все дома и мебель)
  • Разблокированы все персонажи
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 Теги темы: Для детей, Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Toca Life: World (Мод, Unlocked) v1.103 MOD APK

Скачать из Google Play
MOD V1 652 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 652 Мб
Старые версии Toca Life World
Version 1.95


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Toca Life: World (Мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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ИГРЫ топ
ИГРЫ топ 16 ноября 2022 12:01
Добавьте пж мебель
+16
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Саша
Саша 6 мая 2021 15:20
Здравствуйте. Добавьте пожалуйста мебель
+34
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