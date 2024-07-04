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Into the Dead 2 (Мод меню)

Into the Dead 2 (Мод меню) 1.71.0

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Версия:
1.71.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PIKPOK
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
59 801

Into the Dead 2 возвращает вас в мрачный и безжалостный мир зомби-апокалипсиса, где ваша основная цель — спасти свою семью, что окажется непростой задачей среди нескончаемых орд нежити. Эта игра — настоящий вызов для любителей экшенов и выживания, где каждый шаг может стать последним, если не использовать найденные ресурсы и оружие с умом.


Прокладывайте свой путь через разнообразные и опасные локации, от заброшенных сельских дорог до мрачных лесов и холодных городских улиц. Используйте обширный арсенал оружия, от бензопил и дробовиков до взрывчатки и инновационных гаджетов. Каждое оружие имеет свои уникальные характеристики и идеально подходит для уничтожения зомби на разных расстояниях и в разных ситуациях.


Into the Dead 2 обещает не просто бесконечное уничтожение зомби, но и глубокую, продуманную сюжетную линию с множеством ветвлений. Выборы, которые вы делаете во время игры, влияют на развитие событий и исход вашего путешествия. Спасение семьи — это лишь часть задачи: важно ещё выжить и защитить остатки человечества от полного уничтожения.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные боеприпасы
  • Нет перезагрузки
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченная энергия
  • Разблокированный VIP



 Теги темы: Зомби, Интересные, Шутер, от первого лица, Встроенный кэш

Скачать Into the Dead 2 (Мод меню) 1.71.0 взлом

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Скачать Into the Dead 2 (Мод меню) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб

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