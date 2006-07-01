Описание

Черепашки-Ниндзя: Легенды — это захватывающая приключенческая игра, где Черепашки-ниндзя сталкиваются с планами Главного Крэнга по превращению Земли в новое Измерение Х. Крэнг создает армию Ультра Мутантов, собирая ДНК других мутантов, и захватывает самих черепашек. Теперь Леонардо должен сплотить команду, объединив как друзей, так и врагов, чтобы спасти своих братьев и помешать Крэнгу осуществить его коварный план.





Игра предлагает игрокам увлекательный сюжет, стратегические бои и возможность управлять не только черепашками, но и другими персонажами вселенной. Вам предстоит сражаться с ордами мутантов, исследовать опасные территории и собирать команду, чтобы проникнуть в Измерение Х и вернуть своих братьев. Черепашки-ниндзя: Легенды подарит вам массу впечатлений и незабываемые сражения в эпической борьбе за спасение мира.