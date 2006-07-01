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Черепашки-Ниндзя: Легенды (Мод, Много денег)

Черепашки-Ниндзя: Легенды (Мод, Много денег) 1.26.5

209
35
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Версия:
1.26.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Ludia Inc.
Категория:
Аркады / Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
44 741
Скриншоты
Описание

Черепашки-Ниндзя: Легенды — это захватывающая приключенческая игра, где Черепашки-ниндзя сталкиваются с планами Главного Крэнга по превращению Земли в новое Измерение Х. Крэнг создает армию Ультра Мутантов, собирая ДНК других мутантов, и захватывает самих черепашек. Теперь Леонардо должен сплотить команду, объединив как друзей, так и врагов, чтобы спасти своих братьев и помешать Крэнгу осуществить его коварный план.


Игра предлагает игрокам увлекательный сюжет, стратегические бои и возможность управлять не только черепашками, но и другими персонажами вселенной. Вам предстоит сражаться с ордами мутантов, исследовать опасные территории и собирать команду, чтобы проникнуть в Измерение Х и вернуть своих братьев. Черепашки-ниндзя: Легенды подарит вам массу впечатлений и незабываемые сражения в эпической борьбе за спасение мира.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Бродилки, Много денег, RPG, Файтинг

Скачать Черепашки-Ниндзя: Легенды (Мод, Много денег) v1.26.5 MOD APK

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Скачать Черепашки-Ниндзя: Легенды (Мод, Много денег) 99 Мб Ссылка 2 99 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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