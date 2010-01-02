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Indian Truck Simulator Game (Мод, Много денег)

Indian Truck Simulator Game (Мод, Много денег) 2.3

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Byte Raft
Версия:
2.3
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
id приложения:
com.ByteRaft.IndianTruckDriverSimulator
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
694

Игра Indian Truck Simulator предлагает глубокое погружение в мир дальнобойщиков Индии, где водитель должен не только управлять транспортными средствами по сложным и живописным маршрутам, но и беспокоиться о сохранности груза. Она имитирует вызовы, с которыми сталкиваются водители грузовиков, включая необходимость точного и предусмотрительного управления транспортом в различных погодных условиях и на разном рельефе дорог.


Основной акцент в таких играх делается на реалистичности физики вождения и управления грузовиком. Игрокам предстоит оценить вес груза, его распределение и влияние на поведение транспортного средства на дороге, а также поддерживать концентрацию внимания на протяжении всего маршрута.


Одна из важнейших задач — доставить груз вовремя и без повреждений, что требует не только умения вождения, но и способности быстро решать возникающие проблемы, например, найти обходные пути при дорожных заторах или авариях.



Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Indian Truck Simulator Game (Мод, Много денег) 2.3 взлом

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Скачать Indian Truck Simulator Game (Мод, Много денег)
62 Мб
Ссылка 2
62 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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