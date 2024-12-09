Описание

Lunatic Love: Fantasy Otome приглашает вас в захватывающий мир, где реальность и сны переплетаются. Вы становитесь охотником на монстров, чей путь лежит через неизведанные опасности и интригующие испытания. Каждую ночь вас преследуют кошмары, наполненные захватывающими встречами с загадочными монстрами, которые способны покорить ваше сердце и разум.





Чтобы сбежать из этого бесконечного цикла, вам предстоит приручить монстров, завоевать их доверие и разгадать тайны их миров. Lunatic Love: Fantasy Otome — это увлекательное сочетание романтики, мистики и фантазии, где ваши решения определят исход истории. Сможете ли вы преодолеть кошмары и обрести настоящую любовь? Всё зависит только от вас.