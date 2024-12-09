Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
246
Описание
Lunatic Love: Fantasy Otome приглашает вас в захватывающий мир, где реальность и сны переплетаются. Вы становитесь охотником на монстров, чей путь лежит через неизведанные опасности и интригующие испытания. Каждую ночь вас преследуют кошмары, наполненные захватывающими встречами с загадочными монстрами, которые способны покорить ваше сердце и разум.
Чтобы сбежать из этого бесконечного цикла, вам предстоит приручить монстров, завоевать их доверие и разгадать тайны их миров. Lunatic Love: Fantasy Otome — это увлекательное сочетание романтики, мистики и фантазии, где ваши решения определят исход истории. Сможете ли вы преодолеть кошмары и обрести настоящую любовь? Всё зависит только от вас.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Бесплатные премиум-выборы
Показать полностью
Скачать Lunatic Love: Fantasy Otome (Мод меню) v1.1.0 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer