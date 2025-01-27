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My Internet Cafe Simulator (Мод меню)

My Internet Cafe Simulator (Мод меню) 1.0

Поднимитесь от закусочной в подвале до огромной сети интернет-кафе и станьте лидером
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
LOKAL GAMEDEV
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Окунитесь в атмосферу постройки и развития собственного бизнеса в My Internet Cafe Simulator, где вы будете управлять всем – от расстановки компьютеров до обслуживания клиентов. Начинайте с простого помещения и постепенно прокачивайте своё оборудование, чтобы привлечь самых требовательных посетителей. Получайте прибыль, расширяйтесь и создавайте пространство, где каждый геймер или зашедший на ланч гость почувствует себя как дома. Именно тут симулятор интернет-кафе превращается в увлекательное путешествие по созданию настоящей бизнес-империи, где только вы задаёте правила и формируете уникальный стиль заведения.


Ключ к успеху – продуманные решения и стремление к совершенству. Следите за финансовыми показателями, меняйте интерьер, улучшайте меню и обеспечивайте стабильный доступ к быстрым серверам. Ваши клиенты – главный ресурс, а их довольство и лояльность определяют, насколько далеко вы сможете зайти. Не бойтесь экспериментировать и добавлять новые фишки: шаг за шагом вы превратитесь из новичка в настоящего профессионала. My Internet Cafe Simulator раскрывает все аспекты управления в формате топ-даун, давая вам возможность почувствовать себя истинным предпринимателем и подарить клиентам незабываемый опыт.


Информация о модах
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 Теги темы: Мод меню

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