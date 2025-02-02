Описание

Добро пожаловать в Time Grocery Store, где вас ждет уютное бунгало, море угощений и возможность вспомнить лучшие моменты прошлого. Исследуйте красочные улочки Happy Town, ощутите вкус любимых лакомств из детства и создавайте собственную продуктовую империю. Мандариновая лавка, комната-мороженое, магазины комиксов или игровые автоматы – выбирайте, какой бизнес открывать, и наблюдайте, как ваша маленькая торговая точка превращается в успешное предприятие. Красавица-ассистент научит вас всем тонкостям продаж, а нежный аромат жареных палочек из теста напомнит о том, насколько важно делиться ностальгические развлечения с друзьями и коллегами.





Когда устанете от дел, отправляйтесь в игровой парк «Детство» города Синфу, где оживают воспоминания о самых радостных днях. Прыгайте по сетке, устраивайте шуточные догонялки или попробуйте поймать цыплят вместе с орлом – каждый уголок парка наполнен смехом и задором. Здесь оживают не только детские игры, но и особая, расслабленная атмосфера. Окунитесь в благодатное настроение, где веселье длится круглый год, а каждое новое открытие приносит сладкое чувство свободы и безмятежности. Вы можете вернуться к делам в Time Grocery Store в любой момент, ведь этот мир заботливо хранит ваши достижения, пока вы отдыхаете и пополняете запасы энергии.