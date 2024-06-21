android-1.ru / Игры / На русском / Симулятор сборки игрового ПК (Мод, Много денег)
Симулятор сборки игрового ПК (Мод, Много денег)

Симулятор сборки игрового ПК (Мод, Много денег) 1.0.2

0
0
Скачать (116 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hyper Joy Games
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2

Gaming PC Build Simulator — это захватывающий симулятор, в котором игрокам предлагается стать гуру сборки персональных компьютеров и помочь своему подопечному заработать на этом. Игра охватывает все этапы и аспекты процесса сборки, предоставляя огромное разнообразие доступных комплектующих. Вам предстоит учитывать параметры, совместимость и другие важные факторы, чтобы создать идеально работающий и мощный ПК.


Проект предлагает увлекательный геймплей, который требует от игроков внимания к деталям и стратегического мышления. Каждый этап сборки — от выбора компонентов до их установки и настройки — воспроизведён с высокой степенью реализма. Это делает игру не только интересной, но и образовательной, позволяя игрокам узнать больше о внутреннем устройстве компьютеров и тонкостях их сборки.


Gaming PC Build Simulator также радует симпатичной графикой, которая делает процесс сборки визуально приятным и реалистичным. Игроки смогут наслаждаться как процессом, так и результатами своей работы, проводя время за созданием высокопроизводительных ПК и наблюдая, как их персонаж достигает успеха в этой области.


Скриншоты

Информация о модах

  • Много денег
  • Без рекламы
 Теги темы: Много денег

Скачать Симулятор сборки игрового ПК (Мод, Много денег) 1.0.2 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Симулятор сборки игрового ПК (Мод, Много денег) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Store Management Simulator (Мод, Много денег)
Store Management Simulator (Мод, Много денег)
Версия: 1.2.7
Car Mechanic Shop Simulator 3D (Мод, Много денег)
Car Mechanic Shop Simulator 3D (Мод, Много денег)
Версия: 0.1.3
Indian Theft Auto Simulator (Полная версия)
Indian Theft Auto Simulator (Полная версия)
Версия: 1.3
Meow: AI Social Haven (Полная версия)
Meow: AI Social Haven (Полная версия)
Версия: 1.3.6
Taxi Sim 2024 - Crazy Driver (Полная версия)
Taxi Sim 2024 - Crazy Driver (Полная версия)
Версия: 2.0
Professional Fishing 2 (Мод, Много денег)
Professional Fishing 2 (Мод, Много денег)
Версия: 0.1.17.06.24a
PC Creator: 3D Simulation Game (Мод, Много денег)
PC Creator: 3D Simulation Game (Мод, Много денег)
Версия: 0.3
Police Empire Tycoon－idle game (Мод, Без рекламы)
Police Empire Tycoon－idle game (Мод, Без рекламы)
Версия: 2.0.19

Отзывы о Симулятор сборки игрового ПК (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив