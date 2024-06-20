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Indian Theft Auto Simulator (Полная версия)

Indian Theft Auto Simulator (Полная версия) 1.3

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Версия:
1.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rebel Gaming Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 178 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Indian Theft Auto Simulator приглашает вас в захватывающий мир автомобильных приключений! Управляйте самыми популярными автомобилями и мотоциклами, чтобы сжигать асфальт дорог и наслаждаться динамичным геймплеем.


В этой игре вам предстоит испытать скорость и адреналин, исследуя разнообразные локации и выполняя захватывающие миссии. Каждый транспортный средств имеет свои уникальные характеристики, что добавляет разнообразия и вызова в управление. Пробирайтесь через городские улицы, обгоняйте соперников и избегайте препятствий, чтобы достичь своих целей.


Indian Theft Auto Simulator предлагает реалистичную графику и продвинутую физику, создавая ощущение настоящего вождения. Погрузитесь в мир быстрых машин и мощных мотоциклов, где каждое решение имеет значение, и каждый заезд становится новым испытанием. Готовы ли вы покорить дороги и стать лучшим водителем? Ваше приключение начинается здесь!


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