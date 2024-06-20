Store Management Simulator — это увлекательный симулятор продуктового магазина от первого лица, который предлагает игрокам погрузиться в мир розничной торговли. Игра привлекает симпатичной графикой и анимацией, а также разнообразием интерактивных действий. Вам предстоит заниматься операциями с кассой, управлять логистикой, планировать расстановку товаров и выполнять множество других задач, связанных с управлением магазином.





Несмотря на небольшую площадь вашего магазина, дел и забот будет предостаточно. Игрокам необходимо тщательно продумывать расположение полок, красиво расставлять товары и быстро обслуживать покупателей. Удобное размещение товаров и эффективная работа с клиентами помогут привлечь постоянных покупателей и повысить уровень продаж.





С развитием бизнеса вы будете накапливать опыт, анализировать часто покупаемые товары и планировать дальнейшие шаги для роста магазина. Store Management Simulator предлагает игрокам уникальный опыт управления розничным бизнесом, сочетая элементы стратегии и симуляции для создания захватывающего и реалистичного игрового процесса.