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Store Management Simulator (Мод, Много денег)

Store Management Simulator (Мод, Много денег) 1.2.7

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Версия:
1.2.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CrazyHook
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 356 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16

Store Management Simulator — это увлекательный симулятор продуктового магазина от первого лица, который предлагает игрокам погрузиться в мир розничной торговли. Игра привлекает симпатичной графикой и анимацией, а также разнообразием интерактивных действий. Вам предстоит заниматься операциями с кассой, управлять логистикой, планировать расстановку товаров и выполнять множество других задач, связанных с управлением магазином.


Несмотря на небольшую площадь вашего магазина, дел и забот будет предостаточно. Игрокам необходимо тщательно продумывать расположение полок, красиво расставлять товары и быстро обслуживать покупателей. Удобное размещение товаров и эффективная работа с клиентами помогут привлечь постоянных покупателей и повысить уровень продаж.


С развитием бизнеса вы будете накапливать опыт, анализировать часто покупаемые товары и планировать дальнейшие шаги для роста магазина. Store Management Simulator предлагает игрокам уникальный опыт управления розничным бизнесом, сочетая элементы стратегии и симуляции для создания захватывающего и реалистичного игрового процесса.


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Информация о модах

Много денег

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