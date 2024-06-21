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Trash Tycoon Idle business (Мод, Много денег)

Trash Tycoon Idle business (Мод, Много денег) 2.5.2

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Версия:
2.5.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supersonic Studios LTD
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12

Trash Tycoon Idle Business — это захватывающий симулятор управления комплексом переработки бытовых отходов, где игроки получают полный контроль над всем процессом. Вам предстоит направлять мусоровозы по маршрутам, развивать и планировать расширение перерабатывающих станций, нанимать сотрудников и внедрять различные улучшения и открытия, чтобы повысить продуктивность вашей компании в этой важной сфере.


Игра требует от вас не только наблюдать за процессами, но и активно участвовать в различных мини-играх, которые разбавляют геймплей и не дают скучать. Эти мини-игры добавляют разнообразия и динамики, делая каждый игровой сеанс уникальным и интересным.


Симпатичная графика, масштабные задачи и большое разнообразие того, что можно заполучить в свою коллекцию, делают Trash Tycoon Idle Business очень привлекательным для широкой аудитории. Вам предстоит решать серьезные задачи по управлению отходами, улучшая инфраструктуру и внедряя инновации, чтобы ваш комплекс переработки стал самым эффективным и успешным.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Trash Tycoon Idle business (Мод, Много денег) 2.5.2 взлом

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