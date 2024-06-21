Trash Tycoon Idle Business — это захватывающий симулятор управления комплексом переработки бытовых отходов, где игроки получают полный контроль над всем процессом. Вам предстоит направлять мусоровозы по маршрутам, развивать и планировать расширение перерабатывающих станций, нанимать сотрудников и внедрять различные улучшения и открытия, чтобы повысить продуктивность вашей компании в этой важной сфере.





Игра требует от вас не только наблюдать за процессами, но и активно участвовать в различных мини-играх, которые разбавляют геймплей и не дают скучать. Эти мини-игры добавляют разнообразия и динамики, делая каждый игровой сеанс уникальным и интересным.





Симпатичная графика, масштабные задачи и большое разнообразие того, что можно заполучить в свою коллекцию, делают Trash Tycoon Idle Business очень привлекательным для широкой аудитории. Вам предстоит решать серьезные задачи по управлению отходами, улучшая инфраструктуру и внедряя инновации, чтобы ваш комплекс переработки стал самым эффективным и успешным.