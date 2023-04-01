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Island Clash - Idle Wars (Мод, Много денег)

Island Clash - Idle Wars (Мод, Много денег) 1.0.18

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Версия:
1.0.18
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Chuchu Game
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
802

Island Clash комбинирует элементы стратегии и карточной игры, предоставляя игрокам уникальный игровой процесс, который требует как стратегического планирования, так и тактического мастерства. Каждый остров на карте является уникальной ареной для сражений, где игроки используют карточные колоды, состоящие из разнообразных воинов, заклинаний и ловушек, чтобы победить противника и завоевать территорию.


В Island Clash игроки должны тщательно выбирать карты для своей колоды, поскольку каждый тип войска и каждое заклинание имеют свои сильные и слабые стороны, что влияет на исход битвы. Сбор ресурсов и управление экономикой также являются важной частью игры, так как они позволяют улучшать свои карты и острова, делая свою империю более могущественной.


Ваш путь к власти будет полон вызовов, так как каждый остров имеет своего защитника, с уникальными стратегиями и колодами. Кроме того, игроки могут сражаться против других тиранов в PvP-режиме, что добавляет дополнительный элемент соревновательности.


Скриншоты

Информация о модах

  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченная валюта
 Теги темы: Много денег

Скачать Island Clash - Idle Wars (Мод, Много денег) 1.0.18 взлом

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Скачать Island Clash - Idle Wars (Мод, Много денег) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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