android-1.ru / Игры / На русском / Jewel Bricks Breaker (Мод, Большой урон)
Jewel Bricks Breaker (Мод, Большой урон)

Jewel Bricks Breaker (Мод, Большой урон) 1.0.36

0
0
Скачать (28 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Tunup Games
Версия:
1.0.36
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
id приложения:
com.tunupgames.aos.jewelbricks
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
855

Если вы хотите испытать легкую игру, которая по-прежнему полна захватывающих функций, эта игра идеальна. Вас будут сопровождать очаровательные друзья-животные, и вы будете покорять кирпичи. Jewel Bricks Breaker — это место, где вы сможете развлечься и погрузиться в красочный мир, который приносит игра. 


Игра будет давать вам маленькие шарики, и их количество будет зависеть от уровней, в которых вы участвуете. Ваша задача использовать шарики, чтобы разрушить кирпичи выше, но вам нужно приспособиться к правильному пути шарика и, в свою очередь, разрушить упрямые кирпичи. Кроме того, вы быстро научитесь играть всего с несколькими элементарными операциями на первых уровнях.




Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Высокий урон

Скорость игры

Скачать Jewel Bricks Breaker (Мод, Большой урон) 1.0.36 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Jewel Bricks Breaker (Мод, Большой урон)
28 Мб
Ссылка 2
28 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Unciv (Мод, Много денег)
Unciv (Мод, Много денег)
Версия: 4.11.16
Geometry Dash Lite (Мод, Unlocked)
Geometry Dash Lite (Мод, Unlocked)
Версия: 2.2.142
Работа в интернет-кафе (Мод, Много денег)
Работа в интернет-кафе (Мод, Много денег)
Версия: 5.49
Larry - Wet Dreams Dry Twice (Мод, Unlocked)
Larry - Wet Dreams Dry Twice (Мод, Unlocked)
Версия: 1.0.1
Trade Wars - Торговые войны (Мод, Unlocked)
Trade Wars - Торговые войны (Мод, Unlocked)
Версия: 1.0.7
Stormbound: Kingdom Wars (мод, Много маны)
Stormbound: Kingdom Wars (мод, Много маны)
Версия: 1.10.33.3611
Cyber Gunner (Мод, Режим бога)
Cyber Gunner (Мод, Режим бога)
Версия: 1.0.0
Stick Fight - Prison Escape (Мод, Режим бога)
Stick Fight - Prison Escape (Мод, Режим бога)
Версия: 0.5.9

Отзывы о Jewel Bricks Breaker (Мод, Большой урон)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив