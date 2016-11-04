Jewel Bricks Breaker (Мод, Большой урон) 1.0.36
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Tunup Games
Версия:
1.0.36
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:43
Возраст:
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
855
Если вы хотите испытать легкую игру, которая по-прежнему полна захватывающих функций, эта игра идеальна. Вас будут сопровождать очаровательные друзья-животные, и вы будете покорять кирпичи. Jewel Bricks Breaker — это место, где вы сможете развлечься и погрузиться в красочный мир, который приносит игра.
Игра будет давать вам маленькие шарики, и их количество будет зависеть от уровней, в которых вы участвуете. Ваша задача использовать шарики, чтобы разрушить кирпичи выше, но вам нужно приспособиться к правильному пути шарика и, в свою очередь, разрушить упрямые кирпичи. Кроме того, вы быстро научитесь играть всего с несколькими элементарными операциями на первых уровнях.
Информация о модах
МЕНЮ МОД
Высокий урон
Скорость игры
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