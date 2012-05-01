Unlimited Speed - это захватывающая игра в жанре экшн, которая перенесет вас в атмосферу уличных схваток и сделает вас настоящим супергероем. В этой игре вы сможете пригласить персонажей из комиксов, чтобы они сражались на вашей стороне, и сами окажетесь в центре динамичных и захватывающих боев.





Основным элементом геймплея Unlimited Speed является уличный бой, где вы сможете проявить свои навыки и силу. Вы сможете выполнять различные атаки и приемы, использовать уникальные способности персонажей и демонстрировать свою мастерство в схватках с противниками.





Игра предоставляет вам множество возможностей для улучшения и развития ваших персонажей, чтобы сделать их более мощными. Вы также будете иметь широкий выбор боевых арен, где можно проявить свое мастерство и бороться за победу.