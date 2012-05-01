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Unlimited Speed (Мод, Много поинтов)

Unlimited Speed (Мод, Много поинтов) 2.0.2

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3
Скачать (97 Мб)
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Версия:
2.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Naxeex Action & RPG Games
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 901

Unlimited Speed - это захватывающая игра в жанре экшн, которая перенесет вас в атмосферу уличных схваток и сделает вас настоящим супергероем. В этой игре вы сможете пригласить персонажей из комиксов, чтобы они сражались на вашей стороне, и сами окажетесь в центре динамичных и захватывающих боев.


Основным элементом геймплея Unlimited Speed является уличный бой, где вы сможете проявить свои навыки и силу. Вы сможете выполнять различные атаки и приемы, использовать уникальные способности персонажей и демонстрировать свою мастерство в схватках с противниками.


Игра предоставляет вам множество возможностей для улучшения и развития ваших персонажей, чтобы сделать их более мощными. Вы также будете иметь широкий выбор боевых арен, где можно проявить свое мастерство и бороться за победу.


Скриншоты

Информация о модах

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Скачать Unlimited Speed (Мод, Много поинтов) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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