android-1.ru / Игры / Симуляторы / Melon Sandbox (Мод, Без рекламы)
Melon Sandbox (Мод, Без рекламы)

Melon Sandbox (Мод, Без рекламы) 27.0.3

578
81
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
27.0.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
27 Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 129 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
87 905
Скриншоты
Описание

Melon Playground представляет собой казуальную игру-песочницу, в которой игроки могут экспериментировать с различными живыми существами и взаимодействовать с ними, используя физику тряпичной куклы. Эта игра позволяет вам создавать разнообразные сценарии и ситуации, в которых вы можете наблюдать, как ваши персонажи взаимодействуют с окружающим миром и друг с другом.


Главной особенностью Melon Playground является свобода творчества и экспериментов. Игроки могут размещать различные живые существа, создавать разнообразные обстановки и устанавливать собственные правила игры. Физика тряпичных кукол добавляет элемент реализма и хаоса в игровой процесс, что может привести к неожиданным и забавным событиям.


Игра подходит как для игроков, которые хотят провести время весело и расслабиться, так и для тех, кто ищет креативные возможности для создания уникальных сценариев и исследования взаимодействия различных объектов и персонажей. Melon Playground предлагает игрокам мир, где ваша фантазия является ключом к бесконечным возможностям, и вы можете наслаждаться процессом создания и взаимодействия в этой забавной и разнообразной игре-песочнице.



Информация о модах

Бесплатные покупки

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Melon Sandbox (Мод, Без рекламы) v27.0.3 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Melon Sandbox (Мод, Без рекламы) 129 Мб Ссылка 2 129 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Unlimited Speed (Мод, Много поинтов)
Unlimited Speed (Мод, Много поинтов)
Version: 2.0.9
Крутой рыбак! На русском (Мод, Бесплатные покупки)
Крутой рыбак! На русском (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.5.12
Euro Truck Simulator Offroad 2 (Мод, Много денег)
Euro Truck Simulator Offroad 2 (Мод, Много денег)
Version: 2
Idle Anomaly: Alien Control (Мод, Много денег)
Idle Anomaly: Alien Control (Мод, Много денег)
Version: 0.10.0
Twisted Lovestruck : otome (Мод меню)
Twisted Lovestruck : otome (Мод меню)
Version: 2.3.3
симулятор вождения грузовика (Мод, Много денег)
симулятор вождения грузовика (Мод, Много денег)
Version: 2.1.5
Idle Traffic Tycoon-Game (Мод, Бесплатные покупки)
Idle Traffic Tycoon-Game (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 3.2.0
Город-остров: игра-коллекция (Мод, Много денег)
Город-остров: игра-коллекция (Мод, Много денег)
Version: 1.5.0

Отзывы о Melon Sandbox (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив