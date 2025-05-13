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Twisted Lovestruck : otome (Мод меню)

Twisted Lovestruck : otome (Мод меню) 2.3.4

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Версия:
2.3.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 00:56
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
16 437
Скриншоты
Описание

Готовы ли вы к волшебному приключению в глубинах очаровательного и опасного леса? В Twisted Lovestruck ощутите красоту таинственной запретной истории любви, полной тайн. Погрузитесь глубоко в мир фэнтезийной романтики и исследуйте неизвестные тайны с захватывающим визуальным опытом.


Пережить уникальный и захватывающий романтический опыт, раскрывая скрытые секреты и встречая очаровательных персонажей на своем пути. Пусть Twisted Lovestruck отправит вас в незабываемое приключение и заставит вас просить о большем!


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 Теги темы: Мод меню, Новеллы

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Скачать Twisted Lovestruck : otome (Мод меню) 128 Мб Ссылка 2 128 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Twisted Lovestruck : otome (Мод меню)


Комментарии (6)
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Просит обнову(
Просит обнову( 29 января 2024 17:05
Просит обнову
+2
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таик
таик 4 ноября 2023 16:37
А вот можно чтобы в моде были ещё кристаллы?(
+2
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Соня
Соня 1 ноября 2023 12:25
Не работает мод. Обидно.

Извините , всё проверила , всё работает отлично. Спасибо вам.
0
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Гость Мария
Гость Мария 7 октября 2023 14:16
В моде не предусмотрена возможность войти через Гугл или Фейсбук? Не даёт этого сделать, почему?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 23 сентября 2023 17:02
Анастасия,
разрешили наложение поверх других окон?
0
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Анастасия
Анастасия 23 сентября 2023 01:41
У меня не работает мод почему? Все включила
+3
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