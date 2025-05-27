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Kiss the Dragon: Fantasy otome (Мод, Премиум выборы)

Kiss the Dragon: Fantasy otome (Мод, Премиум выборы) 1.0.5

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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:53
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
539
Скриншоты
Описание

Kiss the Dragon: Fantasy otome — это симулятор свиданий в жанре отомэ-романа, отличающийся красивой графикой, разнообразием сюжетных линий и традиционным обширным набором финалов и промежуточных итогов во взаимоотношениях главной героини со своими новыми знакомыми. Главная героиня, девушка в поисках работы, случайно посещает проклятое здание, и теперь ей предстоит принять одно очень важное решение, которое определит её дальнейшую судьбу.


Игрокам нужно тщательно продумывать свои поступки и выборы, так как они влияют на развитие сюжета и взаимоотношения главной героини с персонажами. Это делает игру насыщенной и интересной, позволяя игрокам наблюдать за тем, как развиваются сюжетные линии и формируются разные финалы.


Kiss the Dragon: Fantasy otome предлагает не только качественное исполнение, но и значительную продолжительность и реиграбельность. Благодаря этим факторам игра становится идеальной для всех, кто любит отомэ-романы и симуляторы свиданий, предоставляя насыщенный и погружающий игровой опыт, который порадует всех любителей жанра.


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 Теги темы: Новеллы

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Скачать Kiss the Dragon: Fantasy otome (Мод, Премиум выборы) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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